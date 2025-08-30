新北大巨蛋二階6選2即將公布 江怡臻力薦這3地入圍

新北大巨蛋二階6選2即將公布，議員江怡臻力薦土城、樹林、三峽中選，最符合新北民眾的需求。（記者翁聿煌攝）

2025/08/30 10:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市大巨蛋二階6選2公布在即，新北市議會五審考察上週三走訪台北大巨蛋取經，新北市議員江怡臻指出，在「淡海新市鎮二期」、「土城看守所舊址」、「樹林機五南側」、「樹林大柑園」、「三峽麥仔園」和「板樹體育館」6處地點，在客觀條件與交通考量，她力挺土城、樹林、三峽中選，最符合新北民眾的需求。

江怡臻指出，她最近走訪台北大巨蛋，實地了解它的運作、招商、以及如何帶動周邊的效益，希望把這套成功經驗引進新北，打造屬於新北市自己的大型複合型體育與展演場館，我期待土城、三峽、樹林這3個地點能夠順利入選，這不只是場館建設，更是一次帶動觀光、提升交通、活絡地方經濟與生活機能的大機會。

請繼續往下閱讀...

她表示，這些位置具備幾項優點，以交通便利性來說，樹林選址未來捷運萬大中和土城樹林線會經過、設站；第二，三峽麥子園和樹林大柑園的腹地完整且足夠，能以造鎮概念來打造，至於土城，也就是台北看守所現址，若選址在這裡，將能翻轉在地印象，提升週邊生活機能與經濟，也是相當適合的地點。

她也會持續監督選址過程，爭取在地聲音被聽見，讓新北大巨蛋不只是市政建設，更是城市榮耀的象徵。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法