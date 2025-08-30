台中捷運綠線遇雨成災 3招防潑雨大作戰

中捷綠線各車站月台上方設備帶均擴大遮蓋範圍。（中捷提供）

2025/08/30 10:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中捷運綠線採高架化，公共區域為開放式空間，豪大雨及強風容易出現雨水潑灑到高架車站站體內，曾出現手扶梯停擺狀況，捷運人員還拿出水桶接水，中捷表示，已採取三大防潑雨措施，擴大設施設備遮蓋範圍；車站出入口、月台層等公共區域增設截水溝與排水孔，以及部分站體外牆開加裝玻璃帷幕等防護設計。

中捷表示，綠線車站採取「輕、簡、透」設計，為改善潑雨情形，兼顧車站設計並符合消防排煙與救災需求，針對旅客乘車主要動線及機電設備周邊區域，增設防潑雨設施，第一項為擴大設施設備遮蓋範圍，包括全線18座車站月台層設備帶遮蓋範圍加寬，讓旅客安心候車；九張犁站、九德站及烏日站共6座月台區電梯井上方增加防雨設施，避免機械設備受潮。

請繼續往下閱讀...

其次，各車站出入口、轉折平台、月台層與穿堂層等公共區域增設截水溝與排水孔，總計設置87處約1183.7公尺。

第三項則在舊社站、市政府站、水安宮站、文心森林公園站、大慶站、九張犁站、九德站、烏日站及高鐵臺中站外牆開口較大處加裝玻璃帷幕、百葉玻璃或鋁窗等防護設計。

中捷表示，另在各車站在興建時即鋪設止滑性良好的崗石地磚，確保地面即使潮濕不易積水，不造成旅客滑倒，未來也將持續關注旅客使用情況與氣候變化，滾動檢討並強化相關設施配置。

中捷綠線車站外牆開口較大處加裝百葉玻璃，以改善潑雨狀況。（中捷提供）

中捷綠線車站增設百葉玻璃及截水溝，改善潑雨狀況。（中捷提供）

中捷綠線採高架化，曾出現在下大雨時手扶梯停擺狀況，捷運人員還拿出水桶接水。（民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法