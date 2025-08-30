開學在即代理教師荒 新北教育局：已完成教師整備與課務配課

新北市教育局表示，新學年各校已完成師資整備與課務配課，確保學生受教權益不受影響。（記者翁聿煌攝）

2025/08/30 10:20

〔記者翁聿煌／新北報導〕新學期即將於下週展開，卻傳出國內各校仍缺大量代理教師，新北市教育局長張明文說，各校均已完成師資整備與課務配課，確保學生受教權益不受影響，持續透過多元策略充實教學人力，甄選穩定開缺、代理教師留任保障及教師支持增能，藉此以吸引並留住優秀教育人才。

張明文指出，國民教育署日前邀集台北、桃園及高雄3市開會研商，解決代理教師不足的問題，國教署也來電關心新北市代理教師招聘情形，擔心新北師資未到位比率過高影響開學，他已向國教署表達新北市提前超前部署，目前已經完成各校課程的排定，學生學習不受影響，確保安心開學。

請繼續往下閱讀...

張明文也提及，為避免「廣貼公告卻無人應徵」的無效策略，鼓勵學校廣留人才，以長期短期代理教師、兼任教師及課後班教師作為儲備教師人力，確保教學不中斷，若遇臨時出缺，將透過退休教師兼課、跨校兼課或配課調整等彈性方式因應。

他表示，面對全國性的師資荒，新北市持續推出多管齊下的新措施，首先在正式教師甄選部分，新北市近年開缺數皆為全國最多，並提列公費生名額，以補充特定師資需求。

其次，為吸引並留任優秀教師，凡於新北市服務的代理教師，報考次年正式教師甄選初試可享加分，114學年度起合格代理教師薪級比照專任教師，保障其專業待遇，教育局也積極推動代理教師研習、職涯輔導，以及現職教師第二專長培訓，建立多元支援機制，確保教學穩定不中斷。

教育局表示，師資缺口屬長期挑戰，114學年度新北市國小代理教師比例為12.14%；國中約22.8%、高中約15.46%，盼透過嚴格控管代理代課比例及彈性配套措施，提前調度人力，並持續優化制度，營造友善專業環境，吸引並留住優秀教育人才，維護新北市學子學習權益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法