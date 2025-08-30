自說自話打開沉默孩子的心 黃儀婷獲肯定教育家人物典範

原任教森林科的黃儀婷（左）轉任輔導老師，陪學生挺過風雨，看見自己的價值。（教育部提供）

2025/08/30 09:51

〔記者林曉雲／台北報導〕原任教森林科，苗栗農工老師黃儀婷因個人志向轉任為輔導老師，任教24年來陪伴無數學生走出低谷，讓他們重新看見自己的價值，幫助孩子培養「感到幸福」的能力，她說，受傷的孩子需要愛心與耐心的澆灌與陪伴，輔導沉默的孩子，黃儀婷「自說自話」一星期後打開孩子的心，教育部肯定她為「教育家人物典範」。

面對性格各異的孩子與多樣的輔導情境，黃儀婷憑藉敏銳的觀察力，打開孩子的心扉，學生小迪（化名）走進輔導室，黃儀婷注意到他的眼神停留在桌上的魔術方塊，藉由魔術方塊，給予小迪真心的讚美，但小迪只要一談到爸爸，就會立刻沉默，低下頭，令人心疼。

面對帶刺或退縮的孩子，黃儀婷抱持極大的包容心，曾輔導一位內向沉默的學生，她每天自說自話與學生「聊」了7天，最後學生終於開口說：「老師，妳真的很有耐心。」

黃儀婷表示，在輔導過程中，她會試圖探究問題的根源，不被個人的行為情緒牽動，孩子不是故意要長刺去攻擊別人，到底經歷了什麼，長出這些刺來保護與防衛，才是需要去關心的。

學生阿威（化名）在高中時，因參與「心情溫度計」測驗被發現情緒異常，經深入談話後，她懷疑阿威可能有注意力缺失與衝動控制問題，建議家長尋求醫療資源，阿威一度陷入漫長的自我拉扯，情緒難以控制，足不出戶、自我傷害，甚至有次跳進河裡，所幸被消防隊救起，無論狀況多艱難，黃儀婷始終陪伴在他身邊，從未放棄。

阿威畢業後嘗試各種職業，每當面臨面試關卡，黃儀婷會陪他練習自我介紹，幫他把話說得更流暢；當工作不順利時，也不斷鼓勵他，如今阿威有穩定的工作，還進入後備軍人體系服務，授階儀式那天，阿威身穿整套軍裝，英姿煥發，將所有榮耀歸功於老師黃儀婷「沒有老師，就沒有今天的我！」讓黃儀婷感到無比驕傲。

