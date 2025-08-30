為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    新月橋限定「兔兔Q」萌翻登場！ 雲朵裝置點亮新北河濱

    新北河濱公園推出「兔兔Q」裝置藝術，療癒可愛的兔兔Q將陪伴市民在新月橋欣賞河岸美景。（記者翁聿煌攝）

    2025/08/30 09:34

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北河濱公園9至10月推出期間限定「兔兔Q」裝置藝術，療癒可愛的兔兔Q將陪伴市民朋友在新月橋及新月廣場欣賞河岸美景，也為河岸景觀增添全新打卡的最萌亮點。

    新北市高灘地工程管理處長黃裕斌表示，今年於中秋佳節前夕，攜手台灣新銳藝術家Alan Hong創作IP「雲朵阿Q」，以新月橋為靈感推出「兔兔Q」，於新月橋及新月廣場（新莊端）打造三座氣偶裝置，高度分別有4.7公尺、3.5公尺及4.2公尺，「雲朵阿Q」展期為9月1日至10月31日止，軟綿可愛的造型將為河岸帶來滿滿療癒氛圍。

    黃裕斌說，新月橋以優雅的曲線與夜間光雕效果聞名，是民眾欣賞河岸風光、拍攝浪漫景致的熱門地標。邀請市民在秋高氣爽的季節，與軟綿綿的「兔兔Q」一同放慢腳步，細細品味河岸的悠閒氛圍，走一段屬於自己的散步時光。

    年度盛事「新北濕地藝術季」將在新海濕地二期（新月橋板橋端）於10月4日開展，今年以「種籽」為主題，集結台灣環境藝術家李蕢至及多位青年藝術家，以及來自墨西哥、馬來西亞等地的國際藝術家共同參與，並透過創作營徵件，共推出14組作品，串聯水岸與濕地文化，展現藝術與自然的對話。

    民眾前往新月橋及新月廣場，可搭乘捷運新莊線至「新莊」站下車，2號出口離站，右轉新莊路214巷，至新莊路右轉，至武前街左轉，至新月橋上橋，並於高灘地新莊端引道下橋，即可到達，或搭乘235、801、802等線公車至「捷運新莊站（新莊郵局）」或「新泰路口」下車，延新泰路往堤防方向走，至碧江街左轉，至新月橋上橋，並於高灘地新莊端引道下橋，即可到達，自行開車到「新月橋停車場」（可GOOGLE導航）即可到達。

    新北河濱公園9至10月推出期間限定「兔兔Q」裝置藝術。（記者翁聿煌攝）

