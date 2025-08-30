為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄鹹酥雞嘉年華11月上陣 歡迎全國好店一「炸」高下

    2025高雄鹹酥雞嘉年華11月15日、16日在大遠百追夢廣場登場。（觀光局提供）

    2025/08/30 09:39

    〔記者王榮祥／高雄報導〕人氣超高、今年邁入第五屆的2025高雄鹹酥雞嘉年華，預定11月15、16日在大遠百追夢廣場豪邁登場；觀光局長高閔琳今喊話，這一屆目標60攤以上，歡迎全台好店來高雄一「炸」高下。

    高閔琳表示，高雄鹹酥雞嘉年華今年邁入第5屆，規模逐年擴大，不僅打響高雄鹹酥雞美食名號，更吸引眾多海內外遊客專程參與，也是全國炸物店家展現實力與創意的最佳舞台。

    參賽者不僅能與全台同好交流，更可透過活動與媒體報導，大幅提升品牌知名度，誠摯呼籲全國各地炸物品牌與特色鹹酥雞店把握機會，踴躍報名，共同參與這場年末南台灣最盛大的美食嘉年華。

    觀光局指出，即日起開放全國炸物店家報名 至9月22日止，希望店家能發揮無限創意，打造獨特風味炸物一較高下，觀光局也將邀請全國知名廚師、美食專家、餐飲教授等擔任專業評審團，以專業嚴謹的標準進行評分。

    參賽業者需準備一道最具代表性的炸物，將依炸功火候、調味及食材搭配等項目，頒發各項獎狀；此外，全場「最佳人氣獎」將由民眾線上票選產生，歡迎各路好手同場競技，爭取最高榮耀。

    高雄鹹酥雞嘉年華邁入第五屆，每年皆有大批民眾參與。（觀光局提供）

