高雄女力躍國際 行國處長張硯卿與21國女性領導人分享台灣堅毅

高市行國處長張硯卿受美國國務院邀請，代表台灣高雄參與國際領袖人才參訪計畫，與21國女性領導人會面交流高雄經驗。（行國處提供）

2025/08/30 09:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市行國處長張硯卿受邀參與「國際領袖人才訪問計畫」（International Visitor Leadership Program, 簡稱IVLP），與21國女性領導人會面交流，強調此行除代表高雄女力發聲，也為台灣、為高雄連結國際。

張硯卿於8月中旬赴美，與21國女性領導人齊聚IVLP「Women in Politics and Civil Society」計劃，成員來自德國、烏克蘭、阿根廷、印度、南非、剛果、巴勒斯坦及台灣友邦貝里斯等國，其中包括國會議員、市長、市議員、政黨領袖以及非營利組織的領導者，展現多元且堅韌的女性力量。

連同台灣在內，22國女力陸續走訪華盛頓哥倫比亞特區、麻薩諸塞州 、新罕布夏州、南卡萊羅納州及猶他州，與州議會參眾議員、市長、議員等政要以及NGO組織進行對談。

張硯卿強調，此次訪美行透過深入討論分享經驗，建立跨國情誼，也將成為日後推動高雄與世界更多國際交流的重要連結，特別感謝美國在台協會、美國在台協會高雄分處的大力協助。

身為台灣代表，張硯卿把握機會與各國分享臺灣經驗，也積極邀請各國友人來訪台灣，更不忘介紹高雄產業轉型、智慧城市發展與國際交流現況，加深國際友人對於港灣、駁二、衛武營國家藝術文化中心等美麗景致的印象，不少成員紛紛表達期盼造訪高雄。

她提到，高雄市政府將持續以開放、積極的態度，推動城市外交與國際合作，向世界展現台灣與高雄的熱情與韌性。

高市府行國處長張硯卿與新罕布夏州參議員Debra Altschille合照，感謝州參議員對台灣參與國際組織的支持。（行國處提供 ）

美國猶他州參議員Heidi Balderree出席會談特地以多國語言包括中文，向22國問好，受到熱烈歡迎！張硯卿特別致贈高雄吉祥物高雄熊玩偶，宣傳高雄觀光。（行國處提供）

