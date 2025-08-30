教育部推原住民族實驗教育 久美國小面山教育深耕文化認同

久美國小文化課程透過面山教育及文化祭儀，加深學生對自身文化根源的認同。（教育部提供）

2025/08/30 09:29

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部培育新一代原住民族人才，推動原住民族實驗教育，提供專業諮詢輔導，協助學校連結部落資源，建立具有原民文化特色之校本課程，南投縣久美國小設計符合原住民族文化特色的面山教育及文化祭儀課程，新竹縣尖石國小發展「原民科學」、「機器人跨域數位教育」、「建築文化」三大特色課程。

教育部國教署組長孫旻儀說明，政策目標在培育兼具學科知識與文化傳承能力的原住民族人才，強化原住民族學生的學習動機，提升學生的民族自信心。

請繼續往下閱讀...

以南投縣久美國小為例，自108學年度起辦理原住民族實驗教育，至今已累積一定程度的實驗成果，在校長和教師團隊的努力下，學校設計符合原住民族文化特色的面山教育及文化祭儀課程，讓學生透過實際操作祭儀內容及重返祖居地等授課方式，加深原住民學生對於自身文化根源的認同感，課程結束後，學生給予教師團隊的反饋可知，此類教學方式及課程模組在文化扎根，提升自信方面具有成效。

此外，新竹縣尖石國小也同樣自108學年度起辦理原住民族實驗教育，長期致力於將泰雅文化與現代教育深度融合，發展雙文化並行的教學模式，並以「原民科學」、「機器人跨域數位教育」、「建築文化」三大特色課程為核心特色，讓學生在日常生活中感受文化根源，更透過跨域學習，培養解決問題的能力與面對未來的自信。

尖石國小校長陳智明表示，課程核心精神在於「文化為根，創新為翼」，讓學生在厚實的文化基礎上，擁抱現代科技與多元世界，透過文化記憶的喚起、跨域能力的養成與動手實踐的歷練，讓學生以自信的姿態走向未來，並把部落的智慧與故事傳遞到更遠的地方，展現文化回應式教育的價值，不僅是知識的傳授，更是生命經驗的延伸與文化永續的實踐。

尖石國小透過以民族文化實踐為核心的STEAM學習，以動手實作與創意設計，培養學生創發構思。（教育部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法