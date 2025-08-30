中市和平區伴手禮遴選 月桃編織包及泰雅勇士包入列供選擇

保證責任台中市原民見學勞動合作社展出「月桃編織包」、「弓織帶」及「鉤針小米吊飾」等作品，展現泰雅族精緻手工藝與文化傳承。（記者張軒哲攝）

2025/08/30 09:24

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市和平區公所舉辦「原住民傳統作物伴手禮輔導遴選活動」，透過公開徵選與專家評審，並藉由產品優化與行銷推廣，期望建立在地品牌價值，共分為農特產及伴手禮組與文創工藝組兩大類別，經過初審篩選後，最終25 項產品脫穎而出，展現在地泰雅文化與地方創意，為和平區的產業發展注入新亮點。

文創工藝組方面，參賽作品同樣展現出豐富的和平區部落文化與創意巧思，高立翔的「泰雅菸斗」承襲傳統工藝技術，體現泰雅族獨有的生活智慧；桃庭園小舖的「泰雅小弓箭」則以縮小比例的工藝設計，兼具收藏與展示價值；保證責任台中市原民見學勞動合作社推出的「月桃編織包」、「弓織帶」與「鉤針小米吊飾」，更透過精緻的編織與手作技法，展現泰雅族代代相傳的工藝美學與生活文化。

農特產及伴手禮組中，哈豹咖啡以「泰雅勇士包」、「Tgbin 傳統植物手工皂」及「天然傳統植物防蚊噴霧」三款產品，展現傳統素材在日常生活的多元應用，其中，手工皂與馬告純露皆以在地泰雅族的原始作物為基礎。

遴選邀請日本國立東京大學農業經濟博士楊坤鋒、梅姐廚房負責人鍾梅花及和平區公所代表擔任評審團成員，針對商品從故事性、設計美感、商品實用性與市場發展潛力四大面向評選。

和平區公所指出，入選產品未來將接受專業輔導，並納入區公所伴手禮採購合作對象，同時也會結合觀光行銷資源，創造更多曝光機會，進一步帶動農業升級與地方創生，讓「和平好物」成為推動在地產業發展的重要代表。

