為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中市和平區伴手禮遴選 月桃編織包及泰雅勇士包入列供選擇

    保證責任台中市原民見學勞動合作社展出「月桃編織包」、「弓織帶」及「鉤針小米吊飾」等作品，展現泰雅族精緻手工藝與文化傳承。（記者張軒哲攝）

    保證責任台中市原民見學勞動合作社展出「月桃編織包」、「弓織帶」及「鉤針小米吊飾」等作品，展現泰雅族精緻手工藝與文化傳承。（記者張軒哲攝）

    2025/08/30 09:24

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市和平區公所舉辦「原住民傳統作物伴手禮輔導遴選活動」，透過公開徵選與專家評審，並藉由產品優化與行銷推廣，期望建立在地品牌價值，共分為農特產及伴手禮組與文創工藝組兩大類別，經過初審篩選後，最終25 項產品脫穎而出，展現在地泰雅文化與地方創意，為和平區的產業發展注入新亮點。

    文創工藝組方面，參賽作品同樣展現出豐富的和平區部落文化與創意巧思，高立翔的「泰雅菸斗」承襲傳統工藝技術，體現泰雅族獨有的生活智慧；桃庭園小舖的「泰雅小弓箭」則以縮小比例的工藝設計，兼具收藏與展示價值；保證責任台中市原民見學勞動合作社推出的「月桃編織包」、「弓織帶」與「鉤針小米吊飾」，更透過精緻的編織與手作技法，展現泰雅族代代相傳的工藝美學與生活文化。

    農特產及伴手禮組中，哈豹咖啡以「泰雅勇士包」、「Tgbin 傳統植物手工皂」及「天然傳統植物防蚊噴霧」三款產品，展現傳統素材在日常生活的多元應用，其中，手工皂與馬告純露皆以在地泰雅族的原始作物為基礎。

    遴選邀請日本國立東京大學農業經濟博士楊坤鋒、梅姐廚房負責人鍾梅花及和平區公所代表擔任評審團成員，針對商品從故事性、設計美感、商品實用性與市場發展潛力四大面向評選。

    和平區公所指出，入選產品未來將接受專業輔導，並納入區公所伴手禮採購合作對象，同時也會結合觀光行銷資源，創造更多曝光機會，進一步帶動農業升級與地方創生，讓「和平好物」成為推動在地產業發展的重要代表。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播