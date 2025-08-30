災後重生！布袋海上巴士22週年推連假搭乘優惠

布袋海上巴士祭出幸運數字免費搭乘優惠。（陳冠魁提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕7月6日深夜丹娜絲颱風從嘉義縣布袋登陸，位於龍宮溪出海口的觀光秘境「蛋糕沙灘」的設施被摧殘，布袋海上巴士也慘遭吊蚵架擊毀。經業者努力修復，已恢復海上觀光遊憩活動。為慶祝浴火重生，在教師節等4個連假推出身分證號碼有「3、5、7、9」4個字就可免費搭乘（價值400元）及中3碼者半價優惠搭船的優惠。

布袋海上巴士業者陳冠魁指出，返鄉經營海上觀光遊憩22年，這幾年靠著開發觀光秘境－蛋糕沙灘，成了國內知名景點，連大型旅行社都安排「海上巴士遊港觀賞潟湖、蛋糕沙灘找鱟趣」遊程，尤其冬天東北季風狂吹，外傘頂洲海上航線停航之後，蛋糕沙灘更成為最佳的「離島遊」。

陳冠魁表示，這幾年陸續運用海洋廢棄物在無人島的蛋糕沙灘打造許多網美拍照熱點，包括鞦韆架、排球場、許願牆、客棧等，由於這裡是三棘鱟棲地，還仿照公車站牌打造了「等鱟站」。雖這些設施毀於2023年的杜蘇芮颱風，但大家奮力將「客棧」與「萍水相逢」等景點造回來，沒想到這次遭丹娜絲颱風直擊更慘。

陳冠魁說，經營觀光沒有悲傷的權利，經全力修復，蛋糕沙灘已復原差不多，接著就要以海廢再將打卡熱點再一一打造起來，在浴火重生的同時，適逢布袋海上巴士22週年慶，因而於教師節、中秋節、國慶與光復節連假期間推出優惠活動，只要身分證號碼中有「3、5、7、9」（取步步高昇之意）4個字就可免費搭乘（價值400元），中3碼者半價優惠搭船，另外憑船票到津品餐廳用餐，即免費送果汁或茶飲一瓶，打卡分享布袋津品餐廳再送布袋海鮮盤一份。此外，憑票根至布袋商圈各店家消費，也可享有各種不同優惠。

陳冠魁指出，目前只修復一艘船，因而每梯次只能搭乘30人，採預約船班，4個連假自9月8日開放預訂，電話05-3475555，地址嘉義縣布袋鎮新南一街5號。

