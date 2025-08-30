彰化芬園「黃金大道」93棵黃花風鈴木9/1起移除 仍保留最美路廊

芬園鄉寶藏寺前的黃花風鈴木花海最飽滿，黃澄澄花海最美。（資料照）

2025/08/30 09:19

〔記者湯世名／彰化報導〕公路局南投工務段9月1日起將針對省道台14丁線彰南路0~4.5K沿線93棵樹形生長不良、根部支撐性不佳的黃花風鈴木移除，地方憂心此舉恐導致「黃金大道」出現破口，工務段對此澄清指出，其實他們是針對靠近南投市的樹木進行移除，寶藏寺前最美的路廊則完全保留，花期盛開期間，對遊客觀光旅遊拍照賞花並無影響。

南投工務段長廖瑞仕指出，彰南路為彰化芬園聯絡南投市主要省道，行道樹黃花風鈴木種植於1990年代，其道路里程0K~4.5K中央分隔島及路側數量共有366棵。其經30餘年生長，樹型日益高大，因路側綠帶基地寬度受限，不利行道樹根系生長，部分路側風鈴木除有向道路傾斜，還有病蟲害損傷構造狀況，有極高無預警倒伏風險。

經工務段委外辦理黃花風鈴木健康檢查評估，發現有93棵樹具有倒伏高風險潛勢，基於民眾行車通行安全考量，工務段與地方說明並取得共識；日前還與芬園鄉長林世明交換意見，為省道通行安全及公路景觀把關。

廖瑞仕表示，芬園鄉黃花風鈴木「黃金大道」為每年遊客拍照熱點，最美的位置位於寶藏寺前的彰南路2段，長度約1.2公里，此路段屬地方政府管理維護，非屬這次移除範圍，因此於花期盛開期間，對遊客拍照賞花並無影響。93棵黃花風鈴木移除後將以綠帶方式營造，後續將邀林試所專家學者及地方共商研議，補植行道樹將選用抗風性較佳樹種，共同營造公路安全及優良景觀。

芬園鄉黃花風鈴木花海飽滿，有「黃金大道」美譽。（資料照）

樹形不良的黃花風鈴木都被標記即將移除。（圖由彰化工務段提供）

工務段委外辦理黃花風鈴木健康檢查評估，有倒伏風險的樹木都將移除。（圖由彰化工務段提供）

