北部防38度高溫 吳德榮：熱帶低壓30日可能成颱

氣象專家吳德榮說，今天高溫炎熱，北部高溫達38度，恆春半島及東半部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部陣雨或雷雨；至於熱帶低壓在海南島西南方海面，今天可能發展成颱風。示意圖。（資料照）

2025/08/30 09:51

〔中央社〕氣象專家吳德榮說，今天高溫炎熱，北部高溫達38度，恆春半島及東半部偶有局部短暫降雨，午後山區有局部陣雨或雷雨；至於熱帶低壓在海南島西南方海面，今天可能發展成颱風。

中央氣象署發布高溫資訊，今天白天新北市為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫機會；台北市、桃園市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機會；雲林縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地晴時多雲，高溫炎熱，北部高溫達38度，中午前後紫外線達危險級。而恆春半島及東半部偶有局部短暫降雨，午後山區也有局部陣雨或雷雨。

氣溫部分，吳德榮表示，預計今天北部24至38度，中部24至37度，南部24至35度，東部22至35度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，8月31日至9月2日南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台灣仍偏熱，東半部及屏東偶有局部短暫降雨，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，注意局部大雷雨。

吳德榮說，9月3日至5日各地晴時多雲，高溫炎熱，中午前後紫外線達危險級。而恆春半島及花東偶有局部短暫降雨，午後有局部陣雨或雷雨，大多侷限在山區，仍需注意局部大雷雨。

吳德榮表示，氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在海南島西南方海面，今天有發展成颱的機率，向西北西轉偏西進行，路徑雖類似劍魚，但強度弱很多。

吳德榮指出，最新歐洲系集模式模擬顯示，下週還有其他熱帶系統在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

