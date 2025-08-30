為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    地方創生有成！屏東青年回鄉見習 紀錄式微「魩仔魚」漁業

    見習生到港邊記錄枋寮鄉手工漁網編織職人紀聰敏（左）。（屏東縣政府提供）

    見習生到港邊記錄枋寮鄉手工漁網編織職人紀聰敏（左）。（屏東縣政府提供）

    2025/08/30 09:05

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣府積極推動青年人才回流、在地學子留鄉扎根，暑假推出的地方創生見習計畫邁入第3年，由申請團隊自行招募見習生，縣府給付薪資津貼，今年共有地方創生團隊提出23件計畫、帶領60位見習生，以2個月時間深入社區，成果豐碩。

    地方創生團隊「來日枋常」，去年起在枋寮鄉紀錄逐漸式微、俗稱「魩仔魚」的魩鱙漁業，3位見習生到漁港採訪、拍攝有逾50年手工編織魚網經驗的職人紀聰敏，他用大大小小尺寸齊全的工具，示範各種補破網方法，還特地找尋甘蔗花對比今昔漁具的差異，展現過去就地取材的智慧。

    見習生陳姿年表示，能為家鄉做事、保留珍貴的產業文化，除與土地連結更深外，也希望讓走進枋寮的遊客更認識地方。今年暑假見習計畫改變她對人生目標的設定，到台北念書後發現最愛的還是故鄉，認為「留在家鄉可以成為一個選擇」。

    「來日枋常」負責人陳玫鈞表示，訪談漁會得知，魩鱙漁業興盛時有30多對網船，現僅剩2對，她找來同樣是文創設計背景的見習生，從田調開始，訪談船長、漁網職人，以影像、教具設計、文創商品等形式轉譯文化，讓見習生將所學付諸實踐。

    此外，枋寮蓮霧農蘇意玲2019年創立大地小學堂，創造青年交流場域，今年進駐枋寮彩虹藝鐵園區，帶領見習生從零到有，打造結合屏東農產、輕食、策展、共學交流的多元空間，也於店休時間帶著見習生田調訪談，認識家鄉土地。

    勞青處表示，屏縣府推公部門暑期工讀、地方創生見習、職場實習等計畫，近3年數據顯示，屏縣整體失業率從2022年3.7%降至2024年3.4%、大專以上學歷失業率從5.6%降至4.5%，顯示多項青年培力政策已有成效。

    大地小學堂負責人蘇意玲（中）帶著見習生解鎖各式任務。（屏東縣政府提供）

    大地小學堂負責人蘇意玲（中）帶著見習生解鎖各式任務。（屏東縣政府提供）

