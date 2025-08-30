為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    基隆市民買節能除濕機 每台最高補助2000元

    9月1日起，基隆市政府啟動節電補助計畫，市民只要購買1級節能除濕機，並完成舊機回收，每台最高補助新台幣2000元。（圖為基隆市政府提供）

    9月1日起，基隆市政府啟動節電補助計畫，市民只要購買1級節能除濕機，並完成舊機回收，每台最高補助新台幣2000元。（圖為基隆市政府提供）

    2025/08/30 08:59

    〔記者俞肇福／基隆報導〕想買除濕機的基隆市民再等一下！基隆市政府於後天（9月1日）啟動節電補助計畫，市民只要購買1級節能除濕機，並完成舊機回收，便可享有每台最高新台幣2000元的補助。相關補助計畫內容及附件可上「基隆市政府工務處網站」（網址https://www.klcg.gov.tw/tw/publicworks）查詢。

    基隆市政府因應基隆潮濕多雨的氣候，向中央爭取補助經費，制定住宅乾爽舒適省能補助計畫，協助民眾汰換家中老舊的除濕機，更能降低住宅用電量，節省電費達到雙贏。

    市府指出，為提升民眾便利性，加速審查速度，這項補助計畫活動將採線上申請（網址:https://klsrs2025.com/），民眾只需在家中備妥申請資料，包括身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票（含產品型號銷售明細）、產品保證書或保固卡、除濕機舊機回收證明，拍照上傳，不限申請台數，唯一條件必須於2025年9月1日後購買1級節能除濕機，並完成舊機回收，就享有每台補助最高2000元。

    工務處長簡翊哲指出，民眾申請在收到審核成功通知後，可透過郵寄掛號或親送領據到工務處公用事業科臨櫃申請（地址在基隆市信二路299號5樓）。市府也設置節電補助專線（02-2426-0130）提供民眾諮詢。

    9月1日起，基隆市政府啟動節電補助計畫，市民只要購買1級節能除濕機，並完成舊機回收，每台最高補助新台幣2000元。（圖為基隆市政府提供）

    9月1日起，基隆市政府啟動節電補助計畫，市民只要購買1級節能除濕機，並完成舊機回收，每台最高補助新台幣2000元。（圖為基隆市政府提供）

