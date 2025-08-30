藍湖颱風今恐生成！冷心低壓通過防大雨

天氣風險公司指出，今日持續炎熱，尤其是大台北、西半部地區持續會有局部36-38度或以上高溫發生的機會，這種情況短時間內仍然不會有明顯改變。（圖擷自臉書）

2025/08/30 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣炎熱，氣象專家指出，由於西半部地區持續會有局部36-38度或以上高溫發生的機會，北部高溫上看38度，仍須留意防曬、防中暑。今日高空冷心低壓也將通過台灣附近，大氣不穩定度將會提高，若熱對流發展起來就可能比較旺盛，比較容易出現的區域還是以西部山區為主，並且有機會擴展到平地，須提防局部短時較大雨勢。至於在海南島西南方海面的熱帶低壓，今天可能生成為藍湖颱風。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地晴時多雲，高溫炎熱；北部高溫達38度、中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。恆春半島及東半部偶有局部短暫降雨的機率，午後山區亦有局部陣雨或雷雨。

吳德榮表示，明日至下週二南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台仍偏熱；東半部及屏東偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨。

吳德榮說明，下週三至週五各地晴時多雲，高溫炎熱；中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑。恆春半島及花東偶有局部短暫降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨，大多侷限在山區，仍需注意局部大雷雨。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「熱帶低壓」在海南島西南方海面，今日有發展成颱的機率，向西北西轉偏西進行，路徑雖類似「中颱劍魚」，但強度弱很多。最歐洲系集模模擬顯示，下週還有其他「熱帶系統」，在台灣東方遠海活動，西北太平洋仍處颱風好發期。

氣象粉專天氣風險公司則指出，今日持續炎熱，尤其是大台北、西半部地區持續會有局部36-38度或以上高溫發生的機會，這種情況短時間內仍然不會有明顯改變。高空冷心低壓今日也將通過台灣附近，並逐漸向北往浙江省一帶移動，台灣上空的潛在大氣不穩定度將會提高，配合白天陽光加熱的熱力作用，熱對流一但發展起來就有可能會發展的比較旺盛，比較容易生長熱對流的區域還是以西半部山區為主，並且有機會擴展到平地，熱對流發展的地方可能有局部短時較大雨勢，也要留意可能有大雷雨甚至冰雹發生的機會

至於下週天氣，太平洋高壓勢力可能持續偏弱，南方的低壓帶將逐漸北抬取而代之，其中也有熱帶擾動發展機會，下週後期要看看是否會有低壓系統來到台灣附近帶來天氣變化，在此之前預估都還是維持高溫、午後雷陣雨的夏季天氣型態。

