氣溫多變高溫潮濕 台東稻田出現白葉枯病及葉稻熱病

台東農改場於關山鎮水稻田區監測發現白葉枯病病徵。（記者黃明堂翻攝）

2025/08/30 08:13

〔記者黃明堂／台東報導〕目前台東地區水稻生長多處於秧苗期，受楊柳颱風風雨影響，近期氣溫變化大且連續降雨，根據台東農改場水稻疫情監測發現，已零星出現白葉枯病罹病徵狀；又最近部分田區正值分蘗期，在此高溫高濕環境下，也容易發生葉稻熱病，且短時間內即可能爆發疫情，請農友加強巡視田區，確實做好防治措施。

台東場表示，稻熱病發生與氣溫、雨水及肥料有關，在氣溫忽冷忽熱不穩定時，水稻抵抗力會減弱，若遇上降雨或清晨葉面露水停滯較久時，葉表水膜能促使病原菌發芽侵入植株，可於短時間內爆發疫情；又田間施用過量氮肥會導致植株徒長，葉片柔弱，對病害之抗性降低，更加速病勢發展。一般而言，稻熱病在施用高量氮肥、密植而通風不良的稻田更容易發生，因此請農友勿施用過量氮肥。稻熱病重要的防治時機為插秧後30天與出穗前1週。

白葉枯病受風雨影響大，強風造成葉片摩擦產生傷口，有利病原細菌感染，而雨水、露水有利於病原菌滋生，常在葉緣會形成菌泥，隨雨水飛濺或人員田間走動傳播。白葉枯病感染後沿葉緣產生黃白色條斑，條斑周緣形成波浪狀，病斑乾枯後向內捲曲，為白葉枯病主要病徵。一旦發病，晨露未乾前，避免進入田區或施藥，減少病菌的傳播。

農友若有防治相關問題，可洽台東農改場植物保護研究室（089-325015），其餘藥劑可上網參考「農藥資訊服務網」（https://pesticide.aphia.gov.tw）或植物保護資訊系統（https://otserv2.acri.gov.tw/ppm/）。

