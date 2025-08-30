為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    小7女店員被逼到崩潰？下跪磕頭狂喊「對不起」

    有網友昨在社群分享影片，指超商店員與客人不知何故發生爭執，女店員竟突然情緒崩潰下跪，還不斷作勢磕頭、多次高喊對不起。（圖擷自臉書）

    有網友昨在社群分享影片，指超商店員與客人不知何故發生爭執，女店員竟突然情緒崩潰下跪，還不斷作勢磕頭、多次高喊對不起。（圖擷自臉書）

    2025/08/30 08:52

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友昨在社群分享影片，指超商店員與客人不知何故發生爭執，女店員竟突然情緒崩潰下跪，還不斷作勢磕頭、多次高喊對不起，雖然影片未揭露更多前因後果，但店員崩潰的情況引發許多網友同情，不少人也紛紛質疑「會把安全帽這樣放在結帳櫃檯感覺就超奧」、「我不相信店員會無緣無故這樣失控，買個東西需要把自己當上帝嗎？」

    有網友昨在臉書社團「爆料公社公開版」PO出影片，內容為7-11的女店員疑似與客人有口角爭執，對話過程中可見女客人不斷追問：「好來啊！請妳告訴我，我罵妳什麼啊！講啊！」不料原本還在櫃台附近走動的女店員，不知為何竟突然崩潰下跪，還朝著客人不斷作勢磕頭、高喊對不起，稱「我跪下來好不好，對不起、對不起……，都是我的錯」，讓一旁的客人趕緊上前勸阻並說「不要這樣」。

    雖然只有20幾秒的影片看不出前因後果，但這段影片仍引起網友熱議，在破千則留言裡網友熱議「前面不知道怎了，罵店員？」、「店員真的要做的事情真的很多，大家能不能包容一點？」、「超商奧客真的很多」、「7-11壓力真大，忙就算了，還一堆人找麻煩」、「完全看不出來前因，到底為什麼爭執？」、「真的沒必要這樣」。

    也有不少網友質疑「光看那頂安全帽會那樣擺在櫃檯桌上，我就直覺這客人沒什麼教養」、「安全帽感覺就是很差」、「我就是來撒野的概念」，也有人直言「就算這個店員有問題好了，她也下跪道歉了不是嗎；就算是客人有問題好了，現在被大家罵奧客也是剛好而已」。

