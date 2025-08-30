為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「媽媽餵」三度發聲明致歉又挨轟！一句話惹怒網友：是在怪我們？

    「媽媽餵」在刪除影片及爭議爭聲明後，昨日再發布最新道歉聲明，但網友看到內容出現一句話質疑，又在卸責推給「大眾」，持續留言砲轟沒誠意、「道歉就好好道歉，不要再牽拖別人」。（圖擷自臉書）

    「媽媽餵」在刪除影片及爭議爭聲明後，昨日再發布最新道歉聲明，但網友看到內容出現一句話質疑，又在卸責推給「大眾」，持續留言砲轟沒誠意、「道歉就好好道歉，不要再牽拖別人」。（圖擷自臉書）

    2025/08/30 09:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕母嬰用品品牌「媽媽餵（Mamaway）」日前因宣稱「嬰兒配方奶含糖量堪比兩瓶大瓶可樂」，誇張說法引發外界抨擊，後續的道歉聲明更因措詞不當讓火越燒越烈，「媽媽餵」在刪除影片及爭議爭聲明後，昨日再發布最新道歉聲明，但網友看到內容出現一句話質疑，又在卸責推給「大眾」，持續留言砲轟沒誠意、「道歉就好好道歉，不要再牽拖別人」。

    「媽媽餵」在29日發布的最新聲明中表示，日前在社群發佈的影片中，所指的是成長奶粉而非配方奶，「造成大眾將『配方奶』與『成長奶粉』混為一談」，因用詞不夠精確，已將影片下架處理，避免造成更多誤解與不安。

    不過這番說法再度引發一片罵聲，只見網友紛紛在其發文底下砲轟「道歉就好好道歉，不要再牽拖別人」、「晚了就算了⋯⋯還在凹」、「大眾？所以是怪我們誤會影片的意思」、「什麼用詞不夠精確！？到底要發幾篇來硬拗」、「不要再誤導大眾了」。

    也有網友質疑「一家大品牌，三天聲明三種格式三種說法，真的媽媽畏」、「以為要來填坑的，結果繼續挖洞給自己跳」、「小孩喝的奶粉怎麼可能等於糖水」、「一個品牌格局這麼差，整家公司沒ㄧ個清醒的，有自己的實驗室或送SGS分析過來說就算了，還只是看圖說故事」。

    有網友更嗆「請那位在影片裡面亂講話的人出來道歉很難嗎？」、「繼續提油救火,

    mamaway沒救了」、「退出母嬰界吧！少在那硬凹，亂誤導媽媽們」。

