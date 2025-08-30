為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    熱飆38度防極端高溫 午後留意局部大雨

    氣象署也針對新北市發佈紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、桃園市、彰化縣則是橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；雲林縣為黃色燈號。（資料照）

    2025/08/30 06:59

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（30日）環境為偏東風，水氣仍偏少，各地為多雲到晴，迎風面花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，午後在桃園以南地區有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛時，有局部較大雨勢發生的機率，午後外出仍要注意天氣變化。

    氣象署也針對新北市發布紅色高溫燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市、桃園市、彰化縣則是橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；雲林縣為黃色燈號。

    各地高溫普遍為32至36度，其中大台北地區及中南部近山區有36度以上高溫發生的機率，尤其新北市局部地區甚至可能出現38度左右的極端溫度，中午前後紫外線偏強，容易達過量甚至危險等級，外出請做好防曬措施並多補充水分。

    陸上風力方面，基隆北海岸有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多加留意。

    氣象署也指出，熱帶性低氣壓TD17號，今日凌晨2時中心位於鵝鑾鼻西南西方1290公里之處，向西北西進行，經海南島南側往越南方向前進，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣沒有影響。

    空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、高屏空品區為「普通」等級。

    未來天氣方面，週日至週一大環境逐漸轉成偏南至東南風，南方水氣略增，東南部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨；週日清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。

    下週二至下週五花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部、東北部山區有局部短暫雷陣雨。

    下週六至下下週一水氣偏多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；南海至菲律賓東方海面低壓帶有逐漸北抬並接近台灣附近的趨勢，其中有熱帶系統發展，其發展趨勢及位置仍有不確定性，本署將持續密切觀察熱帶系統發展動態及南方水氣影響台灣附近天氣的程度。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    32 ~ 40 31 ~ 40 32 ~ 38 28 ~ 35

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

