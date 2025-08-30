為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    08/30 各報重點新聞一覽

    立法院院會昨三讀通過韌性特別條例部分條文修正案。（記者叢昌瑾攝）

    立法院院會昨三讀通過韌性特別條例部分條文修正案。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/30 06:46

    自由時報

    韌性條例三讀 可望10月普發1萬 藍白聯手封殺200億強化電網預算

    立法院院會昨三讀通過韌性特別條例部分條文修正案，經費上限從五四五○億元調整為五七○○億元，除了定普發現金發放期程，也通過四十億元用以擴大照顧弱勢族群。至於兩百億元的強化電力系統的預算，則遭藍白立委挾人數優勢否決。

    詳見韌性條例三讀 可望10月普發1萬 藍白聯手封殺200億強化電網預算

    接見美參院軍委會主席訪團 設計到製造 賴：推進台美更緊密國防合作

    賴清德總統昨接見美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾與費雪參議員時強調，台灣將持續提升防衛能力，期待與美國深化合作，從規劃設計到生產製造，推進兩國更緊密的國防合作關係。韋克爾主席說，抵台前已訪問夏威夷亞太司令部、關島、帛琉、天寧島與菲律賓等，訪台是傳達兩個民主國家之間堅定的友誼，及共同防衛的承諾。

    詳見接見美參院軍委會主席訪團 設計到製造 賴：推進台美更緊密國防合作

    婦玩抖音遭詐 車手低額交保 檢嗆法官：如何確保不再犯

    苗栗一名婦人瀏灠「抖音」遭詐騙集團慫恿投資加密貨幣，詐團派出廿六歲蔡姓車手等二人取走卅五萬元，受害人發覺被騙，以加碼投資誘出二人讓警逮捕，苗栗地檢署認定二人有再犯之虞聲押，卻均獲法官低額交保；檢方抗告直嗆法官「具保如何確保被告不再犯？」「此例將成詐團最好的招生廣告」等，強調司法不應成為打詐的重大破口。

    詳見婦玩抖音遭詐 車手低額交保 檢嗆法官：如何確保不再犯

    聯合報

    明年統籌分配稅款 10縣市比試算少 中央挨批動手腳

    財政部依新版財政收支劃分法的新公式及分配指標，昨通知地方政府明年度獲配的統籌分配稅款，總額為八八四一億元，較今年度的四六七六億元增加四一六五億元，大幅成長百分之八十九，全台除連江縣持平，其餘廿一縣市獲配額度都增加；但有十縣市獲配金額比預先試算結果少，以金門約少四十億、雲林少廿七億，雲林縣長張麗善怒批，「難道要讓地方政府斷炊嗎？」

    詳見明年統籌分配稅款 10縣市比試算少 中央挨批動手腳

    赴陸藝人貼統戰文 陸委會：再犯就辦

    日前多名台灣藝人在微博轉發央視「中國台灣必歸」貼文，陸委會與文化部展開行政調查，訪談廿三名赴中國發展的台灣藝人。文化部昨公布調查結果，指多數藝人表達貼文為中國大陸經紀公司所為或未意識到可能觸法。文化部長李遠則是以公開信呼籲赴中發展藝人「請記得，我們台灣。」

    詳見赴陸藝人貼統戰文 陸委會：再犯就辦

    中國時報

    23藝人唱和大陸 文化部不罰

    陸委會近日點名23位赴陸發展並發表統戰言論的藝人，要求文化部約談，文化部29日表示，已依據陸委會提供的台灣藝人清單，完成通知和了解工作。多數藝人表達貼文為中國經紀公司所為或不知道貼文有違法可能，表達「未來一定會遵守相關法令」。陸委會副主委梁文傑29日對此表示，此次調查並非以懲處為目的也已基本結束，但他提醒，如再發生，必然會動用相關規定懲處。

    詳見23藝人唱和大陸 文化部不罰

    普發現金1萬確定了 最快10月入袋

    立法院29日史上最長會期終於落幕。連續處理多項法案三讀，其中「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例修正案」三讀，確定普發現金時程「應於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，而行政院應於條例生效1個月內，將特別預算送交立法院審議」，換言之，若行政院、立法院都以最高效率處理，普發現金可望於10月開始發放。另也通過《貨物稅條例》修法，中古車汰舊換新可減免貨物稅10萬元。

    詳見普發現金1萬確定了 最快10月入袋

    賴清德總統昨接見美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾與費雪參議員，期待與美國深化合作，從規劃設計到生產製造，推進兩國更緊密的國防合作。（總統府提供）

    賴清德總統昨接見美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾與費雪參議員，期待與美國深化合作，從規劃設計到生產製造，推進兩國更緊密的國防合作。（總統府提供）

    詐騙集團車手開賓士轎跑車犯案。（記者彭健禮翻攝）

    詐騙集團車手開賓士轎跑車犯案。（記者彭健禮翻攝）

