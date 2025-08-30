中正預校科學體驗營受歡迎 家長敲碗明年增梯舉辦

中正預校科學體驗營受歡迎，學生們留下難忘回憶。（擷取自中正預校臉書）

2025/08/30 08:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國防部全民國防暑期戰鬥營以中正預校科學體驗營最受歡迎，科學實作結合國防科技應用，學生開心製作水火箭等，成為難忘的暑假，家長敲碗明年增加梯次；校方將朝此方向規劃，仍待國防部決定。

國防部今年全民國防暑期戰鬥營推出18個營隊26梯次召訓1470人，高雄陸海空軍推出6個營隊11梯次召訓680人最多，以中正預校科學體驗營3天2夜最受歡迎，首日開放報名大爆滿。

中正預校今年以科學實作為核心，結合全民國防新課程，規劃科學闖關活動，將國防知識及生活應用相關實作為關卡，涵蓋物理、化學及生物觀察等主題，引導學生從操作中理解國防科技於生活中實際應用，提升科學探究能力及國防參與意識。

校方設計多元體驗課程，「水火箭製作」讓學生以力學能推進水火箭，了解牛頓運動第三定律作用力與反作用定律，學生從加壓、發射到火箭衝天，開心一片歡呼聲。

「DNA粗萃」從實驗中了解DNA粗萃取基本原理，學習簡單萃取生物DNA基本技巧，學生第一次親眼看見生命密碼，眼睛閃閃發光！

此外，「戰傷救護」讓學生遭遇創傷出血患者時，不僅要知道怎麼做，更要培養何時做、做出正確判斷能力，學習戰場作戰危機應變。

「戰場壓力調解」在模擬情境中，讓學生學會在壓力下保持冷靜與專注，透過實測感受壓力心率變化，如何在壓力中快速舒壓、冷靜，掌握自我安撫技巧，避免在戰爭中因壓力影響做出錯誤決策。

校長張為朝親切用心，陪伴學生們一起闖關、玩科學；學生們盡情探索、動手實驗，從挑戰中學習，從笑聲中成長，過程充滿樂趣。

校方表示，課程除讓學生科學體驗，也強化應變處置與自我防護能力，透過生活化科學活動，增進學生對國防科技應用了解。

許多家長搶不到名額，希望明年能增加梯次；還有許多家長到學校粉絲團留言致謝，肯定學校用心，是超棒的科學營，孩子體驗充滿樂趣，開心分享點點滴滴，成為難忘的暑假回憶。

學生們朝天空發射水火箭。（擷取自中正預校臉書）

中正預校科學體驗營受歡迎，學生們動手做實驗。（擷取自中正預校臉書）

中正預校校長張為朝與學生們一起玩科學。（擷取自中正預校臉書）

