丹娜絲風災》台南2重災區弱勢戶災屋 完工入厝

七股區長李佳隆（右）關懷莊姓住戶修好受損的屋頂。（公所提供）

2025/08/29 22:55

〔記者楊金城／台南報導〕台南後壁區、七股區都是丹娜絲颱風重災區，2公所針對弱勢戶啟動災屋修繕行動，整合中央、市府與慈善團隊資源，協助弱勢戶重建安全家園。後壁區公所今天（29日）特別為長短樹里莊姓住戶修繕完成後安排簡單而溫馨的「入厝」儀式，送上生活物資與誠摯關懷的「賀禮」。七股區公所也為永吉里莊姓中低收入戶修好屋頂，災戶的感謝讓公所更加賣力投入修繕。

後壁區長李至彬感謝交通部高公局媒合義力營造修繕災屋，台南市勞工局做工行善團贈送家俱，讓莊姓住戶重新擁有一個安穩的家，入厝儀式不僅象徵家園重生，也展現社區共好的力量，呼籲更多營造業者與慈善團體加入修繕行列。

請繼續往下閱讀...

後壁除了706丹娜絲風災也經歷728雨災，台南市長黃偉哲指出，對災害造成居民生活不便，我們深感抱歉，未來市府將強化災害預報與防範機制，並持續推動排水改善及基礎設施強化。

七股區長李佳隆說，市府結合民間力量針對弱勢戶1、2、6、7類，分別為低收入戶、中低收入戶、特境家庭及脆弱家庭計77戶，媒合慈濟、台灣心義工團、好德行善團認養，其中公所媒合特工隊營造、榮久興公司協助修繕14戶，已完工6戶。

七股永吉里莊姓中低收入戶的受損屋頂修好了，讓他露出久違的笑容，李佳隆指出，公所將追蹤後續修繕施工進度，並與市府及慈善團體合作，確保災戶獲得妥善照顧。

後壁莊姓住戶修好房屋也獲贈家俱。（公所提供）

後壁區長短樹里莊姓住戶修繕完成，公所今天安排簡單而溫馨的「入厝」儀式，後壁區長李至彬（左三）感謝高公局和協力廠商修繕。（公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法