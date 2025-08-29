為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    七夕情人節 !基隆浪漫煙火秀璀璨登場 近2萬人次見證

    七夕無人機煙火秀今晚在虎仔KEELUNG地標上空璀璨登場。（基隆市政府提供）

    2025/08/29 22:25

    〔記者俞肇福／基隆報導〕「浪漫基隆七夕無人機煙火秀」今天（29日）晚間8時30分在虎仔山KEELUNG地標上空璀璨登場，近2萬人次共同見證港灣夜空的浪漫盛典。

    基隆市文化觀光局長江亭玫表示，今晚的無人機煙火秀以六大篇章鋪陳，以「約定一生在基隆」揭開序幕，串起「相遇」、「相識」、「相爭」、「相愛」，以及「相許」到永久做結局。融合高空、中低空煙火的繽紛震撼、無人機圖形的創意變幻、燈光與音樂的情境烘托，打造出一場跨越視覺與聽覺的沉浸式演出。

    首先登場的是「航行的郵輪」，象徵基隆作為港都、迎來旅人與幸福的起點，接著出現「有愛城市」與愛心輪廓，傳遞出浪漫城市的熱情告白；第三幅圖案有應景的「基隆中正公園主普壇」的輪廓，向在地信仰與文化特色致敬。隨後無人機化作振翅飛翔的「老鷹」，緊接著轉化為熱情洋溢的「森巴舞女郎」，預告即將登場的基隆海洋老鷹嘉年華帶來的熱鬧氣氛與城市活力。最後兩幅圖案分別為「正濱漁港色彩屋」，以及壓軸登場的「KEELUNG logo」，為今夜畫下最浪漫的句點。

    圖為「航行的郵輪」，象徵基隆作為港都、迎來旅人與幸福的起點。（基隆市政府提供）

    七夕無人機煙火秀今晚在虎仔KEELUNG地標上空璀璨登場，吸引近2萬人次湧入欣賞。（基隆市政府提供）

    七夕無人機煙火秀今晚在虎仔KEELUNG地標上空璀璨登場，吸引近2萬人次湧入欣賞。（基隆市政府提供）

