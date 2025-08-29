暫停收寄美國商品類郵件 中華郵政提因應措施

因應美國關稅影響，中華郵政暫停收寄發往美國商品類郵件，民眾仍可用郵局窗口商業快遞寄送。（資料照）

2025/08/29 22:33

〔中央社〕因應美國關稅影響，中華郵政暫停收寄發往美國商品類郵件。中華郵政今天說，民眾仍可用郵局窗口商業快遞寄送，已積極與其他國際物流業者洽談代收合作，研議建置寄件人預繳關稅服務模式。

美國對價值低於800美元（約新台幣2萬4500元）的小額包裹關稅豁免，美東時間29日起永久取消，並設有6個月過渡期，寄件人可選擇依貨物來源國支付每件80至200美元不等的固定關稅。

中華郵政透過文字訊息說明，美國關稅新政策將收件人繳納關稅模式，改為寄件人預繳關稅的模式，另依規定運輸承運人（航空公司）或經美國海關認證的第三方業者（報關業者）須負責繳納關稅。

中華郵政表示，短期內無法提供寄件人繳納關稅服務，且承運航空公司均明確表示，無法建立代繳美國關稅機制，因此將無法載運郵件至美國。

中華郵政指出，此問題為全球郵政共同面臨的挑戰，多國郵政均已採取暫停收寄美國郵件作為因應對策。短期間美國郵政及海關對寄件人收取關稅尚未建立制度及標準，因此中華郵政迫於形勢，在8月26日起暫停收寄發往美國商品類郵件，但文件類郵件仍可收寄。

受影響範圍包含國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包及國際平常小包。

中華郵政表示，除了建議民眾使用現行在郵局窗口代收的DHL及FedEx商業快遞服務作為短期因應措施，已積極與其他國際物流業者洽談代收合作，並同步研議建置寄件人預繳關稅服務模式，希望儘速恢復美國郵件收寄作業。

