為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    暫停收寄美國商品類郵件 中華郵政提因應措施

    因應美國關稅影響，中華郵政暫停收寄發往美國商品類郵件，民眾仍可用郵局窗口商業快遞寄送。（資料照）

    因應美國關稅影響，中華郵政暫停收寄發往美國商品類郵件，民眾仍可用郵局窗口商業快遞寄送。（資料照）

    2025/08/29 22:33

    〔中央社〕因應美國關稅影響，中華郵政暫停收寄發往美國商品類郵件。中華郵政今天說，民眾仍可用郵局窗口商業快遞寄送，已積極與其他國際物流業者洽談代收合作，研議建置寄件人預繳關稅服務模式。

    美國對價值低於800美元（約新台幣2萬4500元）的小額包裹關稅豁免，美東時間29日起永久取消，並設有6個月過渡期，寄件人可選擇依貨物來源國支付每件80至200美元不等的固定關稅。

    中華郵政透過文字訊息說明，美國關稅新政策將收件人繳納關稅模式，改為寄件人預繳關稅的模式，另依規定運輸承運人（航空公司）或經美國海關認證的第三方業者（報關業者）須負責繳納關稅。

    中華郵政表示，短期內無法提供寄件人繳納關稅服務，且承運航空公司均明確表示，無法建立代繳美國關稅機制，因此將無法載運郵件至美國。

    中華郵政指出，此問題為全球郵政共同面臨的挑戰，多國郵政均已採取暫停收寄美國郵件作為因應對策。短期間美國郵政及海關對寄件人收取關稅尚未建立制度及標準，因此中華郵政迫於形勢，在8月26日起暫停收寄發往美國商品類郵件，但文件類郵件仍可收寄。

    受影響範圍包含國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包及國際平常小包。

    中華郵政表示，除了建議民眾使用現行在郵局窗口代收的DHL及FedEx商業快遞服務作為短期因應措施，已積極與其他國際物流業者洽談代收合作，並同步研議建置寄件人預繳關稅服務模式，希望儘速恢復美國郵件收寄作業。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播