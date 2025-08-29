為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    童裝行負責人洪足水「飲水不忘掘井人」 捐650萬元回饋烈嶼

    洪瑞昌（右二）、洪麗玲（右一）代表父親洪足水捐贈善款給烈嶼鄉公所，鄉長洪若珊（左）回贈感謝狀。（記者吳正庭攝）

    洪瑞昌（右二）、洪麗玲（右一）代表父親洪足水捐贈善款給烈嶼鄉公所，鄉長洪若珊（左）回贈感謝狀。（記者吳正庭攝）

    2025/08/29 22:33

    〔記者吳正庭／金門報導〕曾是台中老字號「金門童裝行」負責人洪足水，是金門縣烈嶼鄉親，從賣貨郎起家，事業有成，不忘家鄉，自家祖厝「修到不漏水就好」，仍慨捐650萬元回饋烈嶼鄉。他的兒子洪瑞昌說，父親懷抱飲水不忘掘井人的感恩心，將作為「洪家精神」一代代傳承下去。

    烈嶼鄉公所舉辦這項公益信託捐贈會，身體抱恙的洪足水在家休養，長子洪瑞昌、長女洪麗玲等家人代表出席；縣議會議長洪允典、議員洪成發、洪鴻斌、立法委員陳玉珍辦公室主任林孫全、烈嶼鄉長洪若珊等100多位鄉親到場見證。

    洪足水1935年出生於青岐村，823砲戰遷台；從台中霧峰一家小商號「捷發百貨行」起家，靠著誠信經營和貴人相助，成為台灣成衣批發重鎮台中鹿寮成衣批發城中最大的批發商「金門童裝行」、「楓之林時裝批發」；他轉戰中國福建成立永大水泥廠，創立「金燕水泥」。洪足水經商也培養許多來自故鄉金門的年輕後輩。

    洪允典說，他多年前在台灣唸書就到過「足水叔」在台中沙鹿蓋的2排店面，當年台灣紡織業興盛，他親眼看見客人擠滿店裡挑衣服的盛況，「足水叔」有生意頭腦，而且很能吃苦。

    洪足水原來就要捐給家鄉500萬元，因身體不適開刀，臨開刀前再三叮囑，無論結果都要執行公益捐贈；手術順利，他深感「不知余生幾何」，在今年是洪足水和另一半洪莊桃結婚65周年的同時，也決定將捐贈金額提高到650萬元。

    洪足水小女兒洪亦晴說，父親從推著腳踏車的賣貨郎，到種葡萄、種檳榔、開成衣鋪，再到中國打拚，從未聽過父親抱怨過一句話。前陣子父親動了大手術在加護病房將近一週，因日夜不分，意識常與過往記憶重疊，常覺得被壞人追趕，而每次看到子女，都緊張地催促：「快走，不要被抓到！」還說：「我跑不了了沒關係，你們好就好。」即便在病痛中，父親仍然先想到的保護子女；這樣的爸爸，既慈愛又可愛，這是父親教給子女很重要的一課「愛」。

