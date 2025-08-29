為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    3000元小確幸也查? 超商女店長連中7張發票 竟收到國稅局約談通知

    對發票是不少民眾生活小確幸。（記者蘇孟娟攝）

    對發票是不少民眾生活小確幸。（記者蘇孟娟攝）

    2025/08/29 20:51

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名超商女店長，去年11、12月連中7張統一發票，獎金共3000元，竟收到中區國稅局來函通知，要求她到國稅局說明，女店長決定穿制服去說明，強調「她是店長，每天都在店裡消費」的實況；網友熱議並認為，「3000元小確幸也在查」、「根本擾民」。

    對此，中區國稅局指出，為避免不合常規取得大量發票等，國稅局針對這些態樣，都會依職權請中獎人說明釐清，若當事人說明後符合規定，國稅局還是會發給中獎獎金。

    這名女超商店長在網路平台Threads發文曬出接到國稅局通知說明的公文，指她去年11、12月間在台中同一便利超商消費有7張發票中獎，金額共計3000元，請她攜帶身分證、印章、信函及該期間消費資料，到國稅局說明以釐清交易實情。

    該名店長說，因她就是店長，為方便每天都在店內消費，為取信國稅局，決定穿制服去說明。

    女店長發文引起網友熱議，很多人都對她只中3000元，卻要特別赴國稅局說明表示「根本擾民」、「又不是中3千萬」；更有人質疑這麼有閒何不去查逃漏稅。

    中區國稅局說明，統一發票對獎是民眾的小確幸，發票張數越多，中獎機率雖然越高，但發票的取得須符合統一發票給獎辦法第15條第2項的規定；如果消費者是以不合常規的交易或付款的方式，沒有正當的理由，取得當期大量小額統一發票，原則上不予給獎，國稅局會針對這些態樣，依職權請中獎人說明、釐清，若當事人說明後符合規定，國稅局還是會發給中獎獎金。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播