3000元小確幸也查? 超商女店長連中7張發票 竟收到國稅局約談通知

對發票是不少民眾生活小確幸。（記者蘇孟娟攝）

2025/08/29 20:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名超商女店長，去年11、12月連中7張統一發票，獎金共3000元，竟收到中區國稅局來函通知，要求她到國稅局說明，女店長決定穿制服去說明，強調「她是店長，每天都在店裡消費」的實況；網友熱議並認為，「3000元小確幸也在查」、「根本擾民」。

對此，中區國稅局指出，為避免不合常規取得大量發票等，國稅局針對這些態樣，都會依職權請中獎人說明釐清，若當事人說明後符合規定，國稅局還是會發給中獎獎金。

這名女超商店長在網路平台Threads發文曬出接到國稅局通知說明的公文，指她去年11、12月間在台中同一便利超商消費有7張發票中獎，金額共計3000元，請她攜帶身分證、印章、信函及該期間消費資料，到國稅局說明以釐清交易實情。

該名店長說，因她就是店長，為方便每天都在店內消費，為取信國稅局，決定穿制服去說明。

女店長發文引起網友熱議，很多人都對她只中3000元，卻要特別赴國稅局說明表示「根本擾民」、「又不是中3千萬」；更有人質疑這麼有閒何不去查逃漏稅。

中區國稅局說明，統一發票對獎是民眾的小確幸，發票張數越多，中獎機率雖然越高，但發票的取得須符合統一發票給獎辦法第15條第2項的規定；如果消費者是以不合常規的交易或付款的方式，沒有正當的理由，取得當期大量小額統一發票，原則上不予給獎，國稅局會針對這些態樣，依職權請中獎人說明、釐清，若當事人說明後符合規定，國稅局還是會發給中獎獎金。

