    首頁　>　生活

    萬倉街鐵路高架橋廊道改造 屏花漾市集七夕開幕

    屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間改造完成，今晚起連續3天舉辦屏花漾市集，打造兼具展售與藝文展演的複合式市集活動。（記者葉永騫攝）

    屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間改造完成，今晚起連續3天舉辦屏花漾市集，打造兼具展售與藝文展演的複合式市集活動。（記者葉永騫攝）

    2025/08/29 20:58

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市萬倉街鐵路高架橋下廊道空間改造完成，從今晚起連續3天舉辦屏花漾市集，打造兼具展售與藝文展演的複合式市集活動，今晚開幕典禮由縣長周春米主持，屏東市長周佳琪、縣議員方一祥、梁育慈、李世斌、蘇資婷等及多位市代表、里長都到場參與，場面熱烈，現場也抽出7位幸運兒，贈送施華洛世奇花漾項鍊。

    周春米表示，這個路段以往是「貓洞」，屏東火車站高架化後，前後站活化及空間再造利用，將都市廊道串連縫合，這裡是市區的黃金地段，從復興路至自由路段，總長380公尺，現在煥然一新，由縣府來管理，並且做了很多光影，成為屏東市迎賓門廊的起點。

    她說，這次試辦屏花漾市集，以百攤規模結合花卉、輕食、文創等多元元素，打造兼具展售與藝文展演的複合式市集活動，擴大在地商業圈，活絡經濟，並提供特色廊道的休憩環境，與地方鄰里及夜市共榮，大家一起努力。

    屏東縣政府工務處指出，空間活化後導入活動，並串連周邊既有設施帶，如單車鐵道、單車國道、萬年溪步道及周邊公園夜市，讓民眾假日活動選擇更廣、更具多元性；本次活動更結合花卉產銷、在地農特產品、文創商品等，讓民眾體驗多重饗宴。

    屏花漾市集今晚開幕，縣長周春米到場主持。（記者葉永騫攝）

    屏花漾市集今晚開幕，縣長周春米到場主持。（記者葉永騫攝）

