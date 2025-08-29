下週一開學 台中「學生限定」跳蛙公車9/1全面上路

學校下週開學，台中跳蛙公車9/1起復駛。（圖：市府提供）

2025/08/29 20:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中高中職以下學校下週一（9月1日）開學，台中市交通局因應學生上、放學尖峰時段搭公車需求，專為學生設計的區間車、延駛與繞駛班次，以及快捷通學的「跳蛙公車」，9月1日起全面恢復上路；交通局指出，跳蛙公車在尖峰時段將跳過部分站點，直接快速前往學校或主要轉運點，提供方便學生通學為主的「學生上放學專車」，另優化多條公車路線，滿足開學後通勤需求。

台中市交通局局長葉昭甫指出，學校開學在即，配合上、放學尖峰時段的通學人流，原加強服務學生的區間車、延駛及繞駛學校班次，以及主要幹道上的200、500、700、900路「跳蛙式」幹線公車，將自9月1日同步恢復原有服務；他說，「跳蛙公車」主要在尖峰時段會跳過部分站點，直接加速前往學校或主要轉運點，節省大量時間，方便民眾及學生通勤、通學，為學生提供一條條專屬的「上學專車」服務。

此外，暑假期間交通局與客運業者也陸續進行多條路線延駛、整併或班次調整，包含豐原客運增設51副公車，自「明德高中（台中路）」發車，沿途行經南門路、國光路、興大路等站點，東南客運調整285路副線公車路線，新增「立中街」站加強服務十九甲地區學生通勤，並配合學生上學同步調整首班車時間；海線地區新加入「360副線」增設大肚區「瑞井國小」等4處公車招呼站，強化交通服務量能。

