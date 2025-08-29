台北音樂博覽會登場！北流推線上媒合平台 廠商與多國全方位交流

台北音樂博覽會即日起至31日在北流文化館登場。（記者孫唯容攝）

2025/08/29 19:52

〔記者孫唯容／台北報導〕台北流行音樂中心辦理台北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX），透過品牌策展、媒合交流、跨國共演等多元形式，邀請近百位國際貴賓到訪，即日起至31日在北流文化館盛大登場。參展廠商表示，今年整體規劃邏輯清晰，主辦單位窗口也會協助參展公司互相媒合國際外賓，也有規劃線上媒合平台，對於行銷確實有幫助。

「品牌展覽」作為TMEX年度亮點，是全台最具規模的音樂品牌展會，今年以「Tune in to Taiwan. Sync with Asia.」為策展主題，根據記者實地觀察，台北音樂博覽會現場涵蓋音樂產業上、中、下游的重要品牌，有多國音樂界代表來參與，除了亞洲面孔外，也有歐美人士抵台，現場交流氣氛活絡，能發現不少音樂品牌負責人，從一樓沿路逛展到二樓，與各展位進行深入交流。

主辦秋out音樂節的派譜有限公司專案企劃陳顥表示，現在亞洲剛好缺乏整合性的交流平台，因為各國都是各自做各自的，像是台灣的音樂祭相當蓬勃發展，國外的音樂祭策展人也會希望到台灣來借鏡音樂祭的舉辦模式，細節如何運作、怎麼敲國外的藝人等等，像是今天就有包含馬來西亞、菲律賓、歐美市場、韓國、日本，基本上所有東亞地區的國家都有來，這些國外藝人的唱片公司、經紀人也會來和他們交流，有哪些藝人符合其音樂祭的風格，尋找合作機會。

陳顥指出，實體展場空間將主辦音樂祭的公司規劃在一樓，唱片公司、經紀公司則規劃在二樓，讓不同產業需求的經營者可以迅速找尋合作夥伴，主辦單位窗口也會協助參展公司互相媒合國際外賓，並且帶領他們到各攤位做介紹，整體規劃十分用心。

本次台灣知名嘻哈音樂廠牌「顏社」也首度參展，商品業務高力晶表示，參與展會對於行銷確實有助力，今天看到不少外國臉孔參與，北流也有做一個線上的媒合的平台，參展廠商可以透過該平台預約希望交流的品牌，可以認識到許多潛在的合作夥伴。

本次台灣知名嘻哈音樂廠牌「顏社」首度參展，商品業務高力晶表示，參與展會對於行銷確實有助力。（記者孫唯容攝）

