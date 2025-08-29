「五股親子FUN假日」30日五股防災體健共融公園登場

新北市「五股親子FUN假日」將於30日15點在五股防災體健共融公園登場。（陳明義服務處提供）

2025/08/29 19:29

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市第2屆「五股親子FUN假日」將於8月30日（六）15點至20點半在五股防災體健共融公園（成蘆橋下）登場，由台灣幸福基金會與新北市議員陳明義服務處聯合主辦。主辦單位表示，今年活動全面升級，不只延續夏季最夯的千顆水槍水球大戰，更加入多元互動體驗，打造親子的盛夏狂歡日。

陳明義表示，過去舉辦多年的水樂園已成為五股地區小朋友暑假的期待，去年活動改版後，今年又將活動升級，把平常不易接觸的體驗集合到戶外，讓大小朋友一站式體驗學習與娛樂。

主辦單位表示，今年首度推出「偵探尋寶遊戲」，結合公園設施設置關卡，讓孩子們在遊戲中培養動腦、動手、增強專注力、觀察力與解決問題的能力，體驗不一樣的冒險挑戰，同時現場還有緝毒犬互動、地震體驗車、魔術秀、親子大地遊戲、繪畫比賽等豐富的內容，毛孩家庭也能同樂，免費疫苗施打、CPR教學及超值大禮包通通準備好，讓大小朋友與毛孩都能玩得開心、學得充實。

陳明義說，現場開放民眾自備野餐墊，享受白天野餐的悠閒，並在夜晚星光下聆聽草地音樂會，將過去單一的水樂園活動升級為寓教於樂、老少咸宜的家庭日，主要是希望讓每位參與者都能在「親子FUN假日」找到屬於自己的快樂，為民眾留下難忘的夏日回憶。

