基隆捷運路網評估說明會 議員轟基市府「純走形式、視同兒戲」

「基隆大眾捷運系統整體路網評估計畫」說明會29日登場，與會的基市議員頗為不滿，根本是走形式過場。（基隆市政府提供）

2025/08/29 19:20

〔記者俞肇福／基隆報導〕備受基隆鄉親關注的基隆捷運，計畫分兩階段推動，第一階段由台北市南港到基隆市八堵，第二階段預計則將由八堵站連結至基隆市區。基隆市政府今天（29日）舉行「基隆大眾捷運系統整體路網評估計畫」說明會；說明會結束後，議員抨擊市府的捷運路網評估是「純走形式、視同兒戲」。

基隆捷運的綜合規畫中，基隆捷運分成兩階段推動，包括第一階段的「台北南港－基隆八堵段」及第二階段「八堵－基隆段」。第二階段則由基隆市政府辦理，市府2024年1月31日發函交通部申請補助經費，交通部也於2024年3月27日函覆市府，同意中央補助1950萬元，基市府自籌配合款550萬元，同步辦理捷運整體路網評估，並將第二階段（基隆八堵－基隆市區）納入優先路線可行性研究。

請繼續往下閱讀...

基捷第二階段規畫，基市府依交通部規定辦理整體路網評估、個案可行性研究及綜合規劃三階段作業。交通處長陳耀川指出，委辦團隊規畫出包含八堵到基隆的藍線，以及基隆火車站通往八斗子的紅線、基隆車站通往中山區德和里的紫線，以及長庚醫院到大武崙的綠線等4條潛力路線，並將藍線規畫為先期路網，納入優先路線可行性研究。

無黨籍議員陳冠羽表示，8月29日開說明會，直到8月25日才通知，事前不給資料，更未在市府官網公告。他認為交通處只是形式性、象徵性完成程序，根本未清楚說明基隆捷運的願景與規畫基礎。

他指出，基隆捷運路網評估計畫應包含路網經濟效益與財務規劃、財源籌措構想、分期發展計畫等完整內容，核心精神在於確保捷運規劃能以永續經營為前提。但說明會中，這些資料都沒有。

對此，陳耀川說，因為各路線推動仍須依都市發展條件及施政重點，持續滾動檢討與調整，以確保最符合市民需求，市府仍會持續蒐集民眾意見，並與中央積極協調，全力推動基隆捷運的建設。

「基隆大眾捷運系統整體路網評估計畫」說明會今天登場，圖為基隆市政府委外團隊辦理評估計畫，說明會中揭露的基隆捷運大眾捷運整體路網願景中的4條潛力路線。（基隆市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法