為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆捷運路網評估說明會 議員轟基市府「純走形式、視同兒戲」

    「基隆大眾捷運系統整體路網評估計畫」說明會29日登場，與會的基市議員頗為不滿，根本是走形式過場。（基隆市政府提供）

    「基隆大眾捷運系統整體路網評估計畫」說明會29日登場，與會的基市議員頗為不滿，根本是走形式過場。（基隆市政府提供）

    2025/08/29 19:20

    〔記者俞肇福／基隆報導〕備受基隆鄉親關注的基隆捷運，計畫分兩階段推動，第一階段由台北市南港到基隆市八堵，第二階段預計則將由八堵站連結至基隆市區。基隆市政府今天（29日）舉行「基隆大眾捷運系統整體路網評估計畫」說明會；說明會結束後，議員抨擊市府的捷運路網評估是「純走形式、視同兒戲」。

    基隆捷運的綜合規畫中，基隆捷運分成兩階段推動，包括第一階段的「台北南港－基隆八堵段」及第二階段「八堵－基隆段」。第二階段則由基隆市政府辦理，市府2024年1月31日發函交通部申請補助經費，交通部也於2024年3月27日函覆市府，同意中央補助1950萬元，基市府自籌配合款550萬元，同步辦理捷運整體路網評估，並將第二階段（基隆八堵－基隆市區）納入優先路線可行性研究。

    基捷第二階段規畫，基市府依交通部規定辦理整體路網評估、個案可行性研究及綜合規劃三階段作業。交通處長陳耀川指出，委辦團隊規畫出包含八堵到基隆的藍線，以及基隆火車站通往八斗子的紅線、基隆車站通往中山區德和里的紫線，以及長庚醫院到大武崙的綠線等4條潛力路線，並將藍線規畫為先期路網，納入優先路線可行性研究。

    無黨籍議員陳冠羽表示，8月29日開說明會，直到8月25日才通知，事前不給資料，更未在市府官網公告。他認為交通處只是形式性、象徵性完成程序，根本未清楚說明基隆捷運的願景與規畫基礎。

    他指出，基隆捷運路網評估計畫應包含路網經濟效益與財務規劃、財源籌措構想、分期發展計畫等完整內容，核心精神在於確保捷運規劃能以永續經營為前提。但說明會中，這些資料都沒有。

    對此，陳耀川說，因為各路線推動仍須依都市發展條件及施政重點，持續滾動檢討與調整，以確保最符合市民需求，市府仍會持續蒐集民眾意見，並與中央積極協調，全力推動基隆捷運的建設。

    「基隆大眾捷運系統整體路網評估計畫」說明會今天登場，圖為基隆市政府委外團隊辦理評估計畫，說明會中揭露的基隆捷運大眾捷運整體路網願景中的4條潛力路線。（基隆市政府提供）

    「基隆大眾捷運系統整體路網評估計畫」說明會今天登場，圖為基隆市政府委外團隊辦理評估計畫，說明會中揭露的基隆捷運大眾捷運整體路網願景中的4條潛力路線。（基隆市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播