確定了！921受損斥資10億重建 台中東勢「埤豐橋」 9/1通車

2025/08/29 19:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市東勢對外重要橋梁「埤豐橋」，921大地震時曾落橋受損，雖多次補強，均難能解決安全性問題，台中市府斥資10億重新打造「埤豐橋」，施工3年後，提前4個月完工，並陸續進行收尾，台中市建設局指出，新橋確定9月1日通車，通車後將有助串聯東勢、豐原、石岡、后里與苗栗交通更便利，給山城居民「安全回家的路」。

建設局長陳大田指出，埤豐橋1991年興建，是當地居民對外交通的第一座橋梁，921大地震時曾落橋受損，雖後續修復，但長期遭河水沖刷導致基礎裸露，安全性日益惡化，過去雖多次補強，仍難徹底解決，市府決定由自籌10億元改建；施工3年提前4個月完工。

陳大田指出，新橋採100年耐用年限與100年防洪水位標準改建，減少河道橋墩數量，提升抗洪與耐震性能，施工過程中，市府與施工團隊克服高空、臨水及汛期作業挑戰，橋塔採用全柱式鋼模系統及橋面板模組先行吊裝工法等創新精進作為，大幅提升效率與安全，縮短施工期程。

陳大田指出，新「埤豐橋」訂9月1日正式通車，新橋全長383公尺，採雙塔雙脊背橋型、大跨距鋼結構，兼具耐震、防洪與快速修復功能；橋面由10公尺拓寬至12公尺，兩側增設1.5公尺人行道及4處觀景平台；這座橫跨大甲溪，更是串聯東勢、豐原、石岡、后里與苗栗的重要交通動脈，通車後將成兼顧安全與景觀的新地標。

