    首頁　>　生活

    日本安中市長岩井均首訪台南 深化兩市觀光、體育交流

    安中市岩井均市長（前排左）拜會台南市長黃偉哲。（台南市政府提供）

    安中市岩井均市長（前排左）拜會台南市長黃偉哲。（台南市政府提供）

    2025/08/29 18:56

    〔記者王姝琇／台南報導〕日本群馬縣安中市市長岩井均於今日蒞府拜會台南市長黃偉哲，雙方就兩市觀光、體育、教育等議題深入討論。黃偉哲邀請安中市學生前來台南修學旅行，或進行體育交流等，盼藉此促進兩市間的交流與友誼。

    岩井均市長首次到訪台南，代台南市友誼市、群馬縣水上町町長阿部賢一，向黃偉哲市長致意。他介紹，安中市為溫泉符號及日本馬拉松發源地，期望在碓氷安中獅子會及台南府城獅子會50年的民間交流基礎上，兩市展開更深度的交流合作。

    黃偉哲向訪賓介紹，台南為台灣第一個城市，去年剛剛度過台南400，擁有豐富的歷史文化底蘊，尤其保有許多保存良好的日式古蹟。他也說，台南有世界三大泥漿溫泉之一的關子嶺溫泉，以及龜丹碳酸溫泉；台南也有台南古都國際半程馬拉松及曾文水庫馬拉松。他十分歡迎未來兩市可以在溫泉、馬拉松等觀光及體育方面，尋求更多交流與合作。

    安中市位於日本關東地方、群馬縣西南部，人口約5萬5千人，緊鄰長野縣觀光勝地「輕井澤」。安中市以磯部溫泉、碓（ㄉㄨㄟˋ）冰峠（ㄑㄧㄚˇ）、秋間梅林及安政遠足聞名。1974年碓冰安中獅子會與台南市府城獅子會締結為姐妹會，開啟兩市間的民間交流。

    台南市長黃偉哲向岩井均市長（左4）介紹台南教育旅行。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲向岩井均市長（左4）介紹台南教育旅行。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲致贈劍獅給岩井均市長。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲致贈劍獅給岩井均市長。（台南市政府提供）

    兩市就觀光、體育、教育等議題深入討論。（台南市政府提供）

    兩市就觀光、體育、教育等議題深入討論。（台南市政府提供）

