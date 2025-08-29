環境部攜手嘉大建「生質物零廢循環示範中心」 推動畜牧糞尿能源化

環境部長彭啓明（左）與嘉義大學校長林翰謙（右）簽署合作備忘錄。（記者王善嬿攝）

2025/08/29 18:49

〔記者王善嬿／嘉義報導〕環境部與嘉義大學舉行「生質物零廢循環研發示範中心」合作備忘錄簽署儀式，環境部長彭啓明說，未來借重嘉大農學專業，培育人才、研發創新技術，協助農民、社區將畜牧場糞尿等生質物資源化處理，將是推動台灣綠色科技產業重要核心。

簽約儀式今天在嘉大蘭潭校區舉行，彭啓明與嘉大校長林翰謙簽署合作備忘錄，立委蔡易餘、王美惠、王正旭等人與會見證。

請繼續往下閱讀...

彭啓明說，豬屎等畜牧糞尿以往排到河川造成污染，還會發出惡臭，目前全球再生能源趨勢，就是蒐集豬屎等畜牧糞尿，糞尿會生產沼氣可供產製生質能源，依據德國綠能科技產業成果，不僅改善環境污染，還提供發電能源、增加就業機會、創造經濟價值。

彭啓明說，嘉義是農工大縣，未來未來與嘉大共建「生質物零廢循環研發示範中心」，將成為嘉南地區學校示範基地，結合學術研究與推廣，落實在地教育及擴散性。

林翰謙說，全球面臨嚴峻氣候變遷挑戰，各國尋求更友善環境的農業模式。總統賴清德去年提出「國家氣候變遷對策」以來，「畜牧糞尿集中處理」及「生質物高值化利用」被視為實現淨零農業的關鍵策略，嘉大長期深耕智慧農業、循環經濟及USR實踐，具備動植物醫學、生命科技等完整農學架構，此次與環境部合作，將成立「生質物零廢循環研發示範中心」，未來不僅將協助嘉大動物試驗場資源化處理，減少環境負荷，更能造福鄰近農戶與社區，打造循環經濟的實踐場域。

環境部與嘉大合作，建置生質物零廢循環研發示範中心，簽署MOU。（記者王善嬿攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法