    首頁　>　生活

    台北試辦AI公車站長「阿明」 公運處：6個月完成修正

    北市試辦AI公車站長「阿明」，一週期間8成民眾滿意，將持續優化，預計6個月完成。（資料照）

    2025/08/29 18:45

    〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北交通局與公車業者攜手導入AI站長「阿明」，8月11至17日快閃於台北車站等地蒐集民眾意見。北市公共運輸處今（29日）於道安會報專案報告指出，一週試辦期間多接獲正面回饋，將針對語音辨識、不同廠牌手機相容性以及回答準確度優化，預計6個月完成AI公車站長核心系統訓練修正。

    為了減輕公車駕駛負擔、即時回應民眾搭乘問題，雙北市府及公車業者導入人工智慧（AI）服務，打造「雙北AI公車站長阿明」。公運處指出，一週內試辦期間蒐集561位民眾意見，當中82％對服務滿意；另有93％民眾認為，使用「阿明」後可以減少問司機問題。

    不過，公運處也指出，使用者反映語音辨識有時會有問題，另在掃描QR Code，部分廠牌、型號的手機會有卡頓問題，將指導業者針對這些問題持續優化，6個月內完成修正。

    道安委員也建議，要釐清AI站長的使用族群，做相應調校，如語音辨識增加台語功能、系統介面更直覺化等，否則民眾不會使用AI再回頭問駕駛長，反而增加負擔。

    台北市長蔣萬安裁示，請公運處依據專家建議評估改善，並且推動更細緻的使用者評估體驗，可先從路線圖開始優化，讓民眾一目了然看出如何抵達想去的地點。

