繼市民廣場移樹 中山堂也砍逾20棵樹 中市府：已罹褐根病有安全之虞

2025/08/29 18:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市民廣場近日配合辦理爵士音樂節等景觀優化工程，移植17棵路樹，引發關注。有民眾發現，不只市民廣場移樹，中山堂前的路樹近日也施工移除，管理單位大墩文化中心指出，並非隨意砍除樹木，因中山堂廣場前的榕樹等樹木種植多年，感染「樹癌」褐根病後，成為樹木疫病區，10年來雖均委託中興大學樹醫院整治醫治，但陸續枯死6棵，今年更有兩棵倒塌，因有嚴重安全疑慮，經樹醫生建議移除，目前配合中山堂廣場改善計畫移除，將重新翻土更新去除病菌，未來重新補種新樹種。

台中市民廣場近來移樹成焦點，有民眾發現中山堂前的路樹也遭移除，氣憤表示，夏天這麼熱，台中市府一再砍樹，談何低碳城市？

大墩文化中心指出，中山堂廣場前原種植20餘棵包括榕樹、美人樹及阿勃勒，但因種植多年，部分樹木染上「樹癌」褐根病，淪為樹木疫病區，自2016年委託中興大學樹醫院醫治，每年並定期施藥，但褐根病被視為樹木絕症，近10年來陸續枯死6棵，今年更發生2棵樹倒塌，因出現嚴重安全疑慮，樹醫生建議砍除。

大墩文化中心指出，配合中山堂廣場改善工程，考量民眾安全，一併整治廣場前樹木區，一併移除褐根病區的樹木與汙染的土壤，更換未受污染的土壤，預計年底完工，共移除病樹包含榕樹、美人樹及阿勃勒共21棵，年底工程完工時，將種植新樹流蘇12棵，配合廣場改善工程設計調整人行道，給民眾更多的通行與安全空間。

