    首頁　>　生活

    桃園高風險孕產婦關懷計畫 3個案訪視紀錄竟完全相同

    婦幼局高風險孕產婦追蹤關懷計畫，針對高風險的產孕婦提供諮詢服務。示意圖，非當事人。（婦幼局提供）

    婦幼局高風險孕產婦追蹤關懷計畫，針對高風險的產孕婦提供諮詢服務。示意圖，非當事人。（婦幼局提供）

    2025/08/29 18:17

    〔記者謝武雄／桃園報導〕審計部桃園市審計處去年決算報告出爐，其中高風險孕產婦追蹤關懷計畫參與醫療院所比率偏低，甚至發現醫院3件個案，訪視紀錄內容竟然完全相同；有的訪視紀錄根本沒提供個案孕程或新生兒成長過程的衛教，另醫療院所申請產後評估費用時，附件結算明細表竟然沒登載生產日期也能過關，審查機制明顯未落實。

    婦幼局副局長陳先琪表示，以訂定稽核機制，每月定期審查各院所訪視與評估紀錄，以確保服務內容：另逐筆審核服務費申報資料，相關資料如生產日期等登載不完整者會要求補正後才核發費用；另婦幼局於今年3月成立孕產婦關懷中心，銜接醫療院所無法到宅訪視的個案，提供接續服務，強化孕產婦照護支持服務。

    決算報告提到，該計畫需擬訂個別化服務計畫，但稽查發現某醫院有3個不同收案編號，訪視紀錄內容完全相同，訪視內容僅告知如何申請中低收入戶補助，未給予適當衛教；甚至醫療院所申請產後評估費用，所附之結算明細表竟未登載生產日期，婦幼局還核發經費。

    決算報告指出，另參與追蹤關懷計畫的醫院、婦產科診所共18家，另助產所、助產師公會3家，合計21，只是醫院及婦產科診所大部分集中在桃園區，市府要檢討及設法增加參與的院所；並建議期間至少1次關懷追蹤服務，以到宅訪視方式執行，經查前年每案約0.06次，去年提升至0.18次，雖有提升，但顯然不符合上述計畫關懷追蹤服務期間至少1次的要求。

    婦幼局高風險孕產婦追蹤關懷計畫，針對高風險的產孕婦提供諮詢服務。示意圖，非當事人。（婦幼局提供）

    婦幼局高風險孕產婦追蹤關懷計畫，針對高風險的產孕婦提供諮詢服務。示意圖，非當事人。（婦幼局提供）

    圖 圖
    圖 圖
