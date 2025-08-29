下週又有熱帶系統生成 雙北注意38度極端高溫

明後（30、31日）2天注意天氣炎熱、補充水分。（氣象署提供）

2025/08/29 18:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕注意下週熱帶系統動向！中央氣象署預報，近期天氣高溫炎熱，但西北太平洋熱帶擾動活躍，下週又會有新的熱帶系統生成，但短期內不會直接影響台灣。另外，近期天氣仍炎熱，雙北市要注意38度以上極端高溫。

氣象署預報員劉宇其表示，明天（30日）雙北的高溫很明顯、吹偏東風，中午後山區有雷陣雨發展。他指出，台灣南方有大片低壓帶，且陸續有熱帶系統發展，目前熱帶性低氣壓TD17預計明天增強為輕度颱風「藍湖」，但它往中國和中南半島方向前進，對台灣無直接影響。

劉宇其說，這幾天水氣不多，下週日到下週一（31日、9月1日）僅東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及東北部、東部山區有局部短暫雷陣雨。下週二到下週五東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及北部、東北部山區有局部短暫雷陣雨。

氣象署也公布未來2週的「月長期天氣展望」，未來第1週（8月30日~9月5日）各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。未來第2週（9月6日~9月12日）台灣附近環境水氣增加，各地降雨機率提高，並有局部較大雨勢發生機率，且近期西北太平洋熱帶擾動活躍，請留意氣象署的最新預報資訊。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

氣象署公布未來2週「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

