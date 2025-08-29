嘉義縣廢光電板估9/5前清完 彭啓明：逾期再罰600萬

環境部長彭啓明今到嘉市出席活動，會前說明廢光電板清除進度。（記者王善嬿攝）

2025/08/29 17:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成全台33個光電案場災損，其中32場已經完成清理，剩餘1場為泰商元昱太陽光電股份有限公司，毀損廢光電板非法堆置嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池農地，至今尚未清除。環境部長彭啓明今在嘉義市受訪表示，廠商已提交清除計畫書，嘉義縣環保局昨已審核，將於9月5日前清除，如逾期未清，將再開罰600萬元，由政府接手清除後會代位向廠商求償。

環境部今與嘉義大學簽署合作備忘錄，將共建「生質物零廢循環研發示範中心」，彭啓明、立委蔡易餘、王美惠、王正旭等人與會。

會前，蔡易餘再次詢問彭啓明義竹廢光電清除情形，蔡易餘說，丹娜絲颱風17級陣風，嘉義沿海水面型太陽能光電板吹毀，其中泰商元昱公司將廢光電板丟在義竹新庄滯洪池，沒有清除觀感不好，希望能早日清除。

彭啓明說，元昱公司堆置廢光電板在新庄滯洪池農地，逾期未清除已被罰600萬元，昨期限到原要開罰300萬元，因廠商提出清除計畫經嘉義縣環保局核准，清除期限展延至九月五日，屆時仍未清完將開罰600萬元。

彭啓明說，廠商表明有難處，有多給一週時間，廠商的清除計畫書也沒問題。

日前有媒體報導，嘉縣廢光電板案驚動駐台泰國辦事處，上升至外交層面，彭啓明今表示，目前沒有接到任何壓力，但廠商有表達確實有難處、需要多些時間清除，不過民眾也希望早日清除、回到穩定環境，環境部不畏懼任何壓力，都依法定程序進行。

