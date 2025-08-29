為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉義縣廢光電板估9/5前清完 彭啓明：逾期再罰600萬

    環境部長彭啓明今到嘉市出席活動，會前說明廢光電板清除進度。（記者王善嬿攝）

    環境部長彭啓明今到嘉市出席活動，會前說明廢光電板清除進度。（記者王善嬿攝）

    2025/08/29 17:59

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成全台33個光電案場災損，其中32場已經完成清理，剩餘1場為泰商元昱太陽光電股份有限公司，毀損廢光電板非法堆置嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池農地，至今尚未清除。環境部長彭啓明今在嘉義市受訪表示，廠商已提交清除計畫書，嘉義縣環保局昨已審核，將於9月5日前清除，如逾期未清，將再開罰600萬元，由政府接手清除後會代位向廠商求償。

    環境部今與嘉義大學簽署合作備忘錄，將共建「生質物零廢循環研發示範中心」，彭啓明、立委蔡易餘、王美惠、王正旭等人與會。

    會前，蔡易餘再次詢問彭啓明義竹廢光電清除情形，蔡易餘說，丹娜絲颱風17級陣風，嘉義沿海水面型太陽能光電板吹毀，其中泰商元昱公司將廢光電板丟在義竹新庄滯洪池，沒有清除觀感不好，希望能早日清除。

    彭啓明說，元昱公司堆置廢光電板在新庄滯洪池農地，逾期未清除已被罰600萬元，昨期限到原要開罰300萬元，因廠商提出清除計畫經嘉義縣環保局核准，清除期限展延至九月五日，屆時仍未清完將開罰600萬元。

    彭啓明說，廠商表明有難處，有多給一週時間，廠商的清除計畫書也沒問題。

    日前有媒體報導，嘉縣廢光電板案驚動駐台泰國辦事處，上升至外交層面，彭啓明今表示，目前沒有接到任何壓力，但廠商有表達確實有難處、需要多些時間清除，不過民眾也希望早日清除、回到穩定環境，環境部不畏懼任何壓力，都依法定程序進行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播