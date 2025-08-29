台電161kV大潭電廠～梅湖線潛盾段 克服障礙終於出坑首曝光！

潛盾洞道採拼裝式RC環片。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為提升北部地區離岸風電併網容量、供電品質與支撐綠能轉型輸電需求，台電建置161kV大潭電廠至梅湖線，全線約27公里；其中，第二工區為克服穿越鐵路、河川等環境限制及減少環境與交通衝擊，約1.8公里採潛盾洞道設計，歷經3年多施工，近日潛盾機終於出坑工程進入收尾階段，經佈線、測試完成，預計明年底加入電力網系統運作。

湖口鄉長吳淑君表示，台電161kV大潭電廠～梅湖線計畫總經費96億元，分兩個工區，工期4年，工程已接近完工。其中，第二工區在湖口鄉王爺壟湖心公園到桃園農田水利會湖口工作站採潛盾工法，深度約29到33公尺、相當於8層樓高，洞道長約1864公尺，施工過程曾遇到巨石阻撓努力克服，兩端洞道最後終於打通，十分辛苦。整個計畫完工之後，將有助於供電穩定，加上湖口有超高壓變電所，對於產業升級也有很大助益。

台電輸變電工程處北區施工處表示，依「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」規劃大潭電廠至梅湖線，全線約27公里，設計有管路段、推管段、潛盾段及架空段。其中第二工區土建暨附屬機電統包工程委託真毅營造和日商奧村組施作，中興工程監造。由於管線龐雜，無法做明挖，同時為克服穿越台鐵達生地下道、德盛溪和北勢溪及減少交通衝擊，因此在湖口市區設計了潛盾段。

潛盾發進及到達井採壓入式沉箱工法，但由於該區屬於含水量高的卵粒石層，在推進挖掘過程特別辛苦。潛盾洞道長約1864公尺，內徑3.9公尺、外徑4.4公尺，使用約1公尺的拼裝式RC環片組裝；在達生路與成功路口的轉彎路段，改採0.5公尺的鋼環片拼裝。

北工處指出，二工區土建工程預計明年3、4月完工，台電機電部門進駐佈線，待線路網佈設完成，會進行電壓的加壓測試；若整個作業順利，有機會在明年底加入電力網系統運作。

潛盾洞道在達生路與成功路口的轉彎路段，改採鋼環片拼裝。（記者廖雪茹攝）

台電161kV大潭電廠至梅湖線第二工區，為克服環境限制及減少交通衝擊，約1.8公里採潛盾洞道設計。（記者廖雪茹攝）

台電建置161kV大潭電廠至梅湖線第二工區的潛盾段，近日已出坑進入收尾階段。（記者廖雪茹攝）

潛盾發進及到達井採壓入式沉箱工法。（記者廖雪茹攝）

大潭電廠至梅湖線第二工區在湖口鄉王爺壟湖心公園（如圖）到桃園農田水利會湖口工作站採潛盾工法。（記者廖雪茹攝）

