台鐵公布中秋連假加開班次！ 9/3零時起搶票

臺鐵公司114年中秋連假加開班次時刻表。（台鐵公司提供）

2025/08/29 17:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司今天（29日）宣布，因應今年中秋連續假期疏運旅客需要，自10月3日（週五）起到10月7日（週二）止共5天，全線加開各級列車共計107班，9月3日零時起可搶票。

台鐵公司表示，加開班次其中包含東線實名制列車4班、北半環跨線自強號列車4班、南半環跨線自強號列車5班。另為加強疏運旅客，今年10月3日到10月7日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

今年中秋連續假期車票自9月3日（週三）零時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於9月4日（週四）零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等的國民訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起可在台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

