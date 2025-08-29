為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    監測地牛！全台736個地震測站曝光 連太平洋都有設點

    氣象署公布全台地震測站位置。（氣象署提供）

    氣象署公布全台地震測站位置。（氣象署提供）

    2025/08/29 17:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署今天（29日）公布全台736個地震測站，可完整監測地震，連太平洋底都有設置。氣象署指出，台灣的地震觀測最早可追溯到1896年，是近130年來歷經多次強震，換來的經驗和心血。

    氣象署指出，1896年，中央氣象署前身「台北測候所」成立，在日本的協助下，隔年就在全台各地裝設機械式地震儀。1972年，中央研究院設置台灣遙計式地震觀測網（TTSN），後來中央氣象局以更高靈敏度的電磁式地震儀取代，並增加測站密度。

    到了1990年，這兩個測震網合併成為中央氣象局地震觀測網（CWBSN），一直到2023年，中央氣象局升格為署後更名為中央氣象署地震觀測（CWASN）。

    為進一步蒐集地層和土壤的強震資料，中央氣象局在1991年架設台灣強地動觀測網（TSMIP），為後來的1999年集集大地震留下高品質且密集的紀錄，特別是發現車籠埔斷層北段有高達約12公尺的斷層滑移量，超出當時科學家對地震的理解，引起全球關注。

    氣象署指出，自921大地震後，台灣的學術單位與日本、美國、德國、義大利等國共同參與車籠埔斷層鑽探計畫（TCDP），科學家透過鑽井取得岩芯，一窺斷層深處的破裂情形。台灣的地震觀測技術、耐震設計規範，以及地震工程應用在此之後也更加成熟。每年9月21日國家防災日，更有一系列活動讓民眾了解地震知識。

    目前，中央氣象署地震觀測（CWASN）設有負責記錄極弱小地震的短周期地震儀觀測系統、負責記錄完整地震波的寬頻地震儀觀測系統，以及負責發布有感地震報告的地震速報系統，可以即時傳輸地震資料，作為救災參考。

    而台灣強地動觀測網（TSMIP）則設有超過700個自由場強震站，定期蒐集資料，作為學術和工程研究使用，高密度的測站也促進了地震預警的發展。有了這兩種觀測網，就能隨時監測地牛的動靜，讓災害風險降到最低。

