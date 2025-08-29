深夜悄刪文！「媽媽餵」重發道歉聲明 這次不提其他品牌

今日下午「媽媽餵」粉專再度發布聲明表示「深感抱歉」，並且不再提及其他品牌。（取自粉專Mamaway）

〔即時新聞／綜合報導〕知名母嬰品牌「媽媽餵」（Mamaway）近日發布錯誤資訊影片引發撻伐，事後發表的道歉聲明又將亞培、美強生兩品牌捲入紛爭，被網友譏諷「提油救火」後，在深夜將文章刪除。今日下午「媽媽餵」粉專再度發布聲明表示「深感抱歉」，並且不再提及其他品牌。

「媽媽餵」日前在社群影片中，將寶寶喝配方奶比喻為「大人天天喝珍奶」，引發家長焦慮與醫界撻伐，雖然品牌事後道歉，但隨即又點名亞培、美強生的成長奶粉「每100克有40到50克都是糖」，再度掀起爭議。

對此，亞培今（29日）透過公關公司發聲，強調市售亞培嬰幼兒配方產品皆符合食藥署規範，並強調「所有原料都經嚴格品質與食品安全審查，消費者敬請安心使用」；美強生則在稍早表示，旗下所有嬰幼兒配方產品均符合衛福部食藥署規定，對於近期不實指控，不排除依法提起民、刑事訴訟。

媽媽餵粉專今日下午發布最新道歉聲明，聲明全文：

日前我們在社群發佈的奶粉影片中所指的為成長奶粉，並非配方奶，將「奶粉」泛指使用，造成大眾將「配方奶」與「成長奶粉」混為一談，因用詞不夠精確，目前已將影片下架處理，避免造成更多的誤解與不安，對此深感抱歉。

感謝各界對媽媽餵的關注與指教，讓我們有更多成長的機會。我們深刻感同深受家長育兒難題，並承諾未來建立更嚴謹的專業知識審查機制專區。我們尊重媽媽們不同的選擇，也持續給予哺乳實際支持，願每位媽媽育兒順利。

