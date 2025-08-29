今天是七夕、七娘媽生日 也是玄天上帝降臨人間日子

草屯鎮鄉土語言老師陳國大，以麻油雞和油飯、凸粉口紅和頭花等供品拜七娘媽。（陳國大提供）

2025/08/29 17:13

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天農曆七月初七是七夕情人節，也是七娘媽生日，下午陸續有民眾以麻油雞、油飯，還有凸粉、口紅和頭花拜七娘媽，讓祂吃美食後梳妝打扮會情郎，今天除了是七娘媽生日，也與玄天上帝有關係，松柏嶺受天宮臉書粉專即貼文指出，七月初七是玄天上帝降臨人間的日子，人們在這一天要好好表現。

農曆七月初七相傳是七娘媽的生日，七娘媽的傳說有說祂是玉皇大帝七個女兒中的老么，每年七夕才能與牛郎見面，但也有說七娘媽是織女的姊妹，幫織女照顧留在人間的小孩，成為兒童的守護神，另也庇佑未婚女性找到好姻緣，而不管七娘媽的身份為何，很多民眾今天都會依習俗準備麻油雞、油飯和凸粉、口紅、頭花等專屬的供品。

草屯鎮鄉土語言老師陳國大，每年都會自己烹煮麻油雞、油飯，並備好凸粉、口紅和頭花拜女娘媽，他說，七月初七是七娘媽生日，要盛裝麻油雞7碗和7雙筷子，讓七位神仙都能享用，而凸粉和口紅、頭花是相傳一代又一代的供品，凸粉和頭花已不容易買到，只有傳統嫁妝店才有。

除了是七娘媽生日，今天也是魁星生日，想祈求文運昌隆、金榜題名，可準備花生、桂圓、核桃等供品，象徵「三元及第」。

兩尊神明生日之外，名間松柏嶺受天宮臉書粉專也貼文指出，七月初七是道教的「道德臘日」，另在《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》記載，今天是玄天上帝（帝爺公）下降人間的日子，祂降臨人間會剪滅邪魔、驅除瘟瘧，凡間的人們記得這一天好好表現。

凸粉、口紅、頭花是七娘媽專屬的供品。（陳國大提供）

七夕也是七娘媽生日，受天宮臉書粉專也說這天是玄天上帝降臨人間的日子。（圖擷自松柏嶺受天宮書粉專）

松柏嶺受天宮主祀玄天上帝，道教典中記載，農曆七月初七是玄天上帝降臨人間的日子之一。（記者陳鳳麗攝）

