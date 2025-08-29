雲林成龍濕地驚見蚵殼土方堆置 縣府現勘後說明了

民眾檢舉成龍濕地西側疑遭倒廢土，縣府調查後發現是養殖戶修補魚塭堤岸所用的蚵殼混合土方，已請養殖戶提出書面申請。（記者李文德攝）

2025/08/29 16:59

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉成龍濕地孕育多數生態，今年初遭倒事業廢棄物後，民眾近日發現疑似又有人堆置蚵殼混合的土方，憂心破壞生態。縣府表示，經查發現是緊鄰濕地旁魚塭破損，養殖戶將蚵殼清洗場土壤，欲修補魚塭堤岸，未造成生態破壞，已請養殖戶提出書面申請。

今年3月口湖鄉成龍段有魚塭因要進行塭堤修繕，但因未經申請許可，回填包含碎紅磚及混凝土塊土方，違反農業發展條例規定，因緊鄰成龍濕地，已請土地所有權人改善，相關土方已移除。前天有民眾發現成龍濕地西側處，被堆置一堆堆廢土。民眾指稱，廢土內摻雜著蚵殼，擔心是有心人士棄置廢棄物，成龍濕地恐造成破壞。

請繼續往下閱讀...

縣府農業處副處長蔡耿宇表示，昨天下午3點林保署南投分署接獲檢舉，轉請縣府處理，經查該處屬私有地，到現場調查後發現堆置的土方面積約100平方公尺，土方量大約80立方公尺，土方來源是為蚵殼清洗場集中曝曬的土壤。

蔡耿宇指出，該處魚塭去年8月曾因豪雨潰堤而修補，今年7、8月颱風、降雨影響，魚塭堤岸又遭沖刷，因此養殖戶向當地村長反映，由村長協助修復工作，這些土方是要做為魚塭堤岸修補使用，而土方地點雖屬於濕地範圍，但該魚塭早在濕地公告前就存在，因此魚塭堤岸修補符合濕地保育法規定，但未提出修補申請，已請村長、養殖戶日後可先行書面告知縣府或鄉公所，讓縣府提供相關協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法