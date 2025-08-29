資源回收大小疑難雜症 環境部推LINE官方帳號快速解惑

環境部資源循環署推出「資源回收客服 LINE@官方帳號」，讓民眾更快更方便取得相關資訊，解決回收疑難雜症。（環境部提供）

2025/08/29 16:42

〔記者吳柏軒／台北報導〕「這個東西到底能不能回收？」「舊電腦、手機、電池等3C產品怎麼處理？」「廢車報廢有沒有獎勵金？」諸多難題困擾民眾日常，環境部今（29日）表示，除了原有資源回收服務專線0800-085717（您幫我，清一清），首度推出「資源回收客服 LINE@官方帳號 」，快速解答回收大小疑問。

環境部資源循環署表示，0800-085717資源回收服務專線已服務超過20年，累計解答逾320萬次回收疑問，滿意度長期維持在9成以上，內容涵蓋資源回收相關資訊諮詢、回收點查詢、廢車回收獎勵金申請與領取方式、檢舉疑似廢棄車輛、受理案件陳情及政策宣導等多元服務。

請繼續往下閱讀...

為跟上數位潮流，循環署再推出「資源回收客服 LINE@官方帳號」，可即時查詢住家附近回收點、掌握最新回收政策、下載宣導圖卡，並不定期收到環保活動與好康資訊推播；同時LINE@客服結合AI智能客服24小時全天候回覆，上班時間更有專人提供一對一文字客服。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法