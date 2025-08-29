為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    他們從來都不是「問題」！社福培育失親兒成未來領袖

    失親兒基金會攜手宜蘭縣政府，舉辦「青年領袖培訓計畫」，培養孩子看見自我價值。（失親兒基金會提供）

    2025/08/29 16:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕失親兒少缺乏父母親關愛，社會更往往投以歧視眼光，失親兒基金會攜手宜蘭縣政府，舉辦「青年領袖培訓計畫」，盼讓這些孩子成長過程中需要學習「自立、自助，進而助人」，3年來已逾60人參與，透過溯溪、獨木舟、高低空繩索等挑戰，培養團隊合作與冒險，並強調「他們從來都不是『問題』！」要協助孩子成為未來領袖。

    基金會執行長顧美德表示，期許透過該計畫，成為孩子展翅高飛的孵化基地，讓他們透過自身影響力去祝福身邊的人，並持續發光。不論是失親或觸法的孩子，生命中難免面臨破碎與失落，｢但他們從來都不是『問題』！」。基金會主要陪伴他們看見自己的價值與光芒。

    學員小趙分享參與計畫的心路歷程與收穫，如首次嘗試垂降時，雙腿發抖、手心冒汗，但跨出去後才發現並不可怕，在一次次嘗試中成長；更學習關心他人，從只顧自己，對周遭事物冷眼旁觀，到願意挺身而出調解矛盾、化解紛爭，並體會最真實的陪伴。

    宜蘭縣長林姿妙也肯定基金會的培力，並表示，縣府重視弱勢兒少，並有逆境家庭專案追蹤輔導，也陪伴司法少年重返家庭，並強化親職教育；在計畫成果展上，她更勉勵孩子將這段學習收穫帶入人生，勇敢追夢，回饋社會。

    宜縣代理縣長林茂盛則指出，適性體驗教育能幫助孩子學習面對困難、調整步伐，這正是現今社會最需要的能力，也鼓勵孩子們無所畏懼地走向自己的人生道路。

