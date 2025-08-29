台南麻豆文旦風災後剩2成 第1櫃18公噸外銷加拿大啟運

台南麻豆文旦在丹娜絲風災後產量僅剩2成多。（記者楊金城攝）

2025/08/29 16:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆文旦在丹娜絲風災後產量僅剩2成多，市府持續拓展海外市場，趕在中秋佳節前，今年外銷加拿大第一櫃18公噸的麻豆精品文旦，於今（29）日從麻豆啟運，讓海外僑胞、加拿大人也能共享中秋最具台灣代表性的柚香滋味。

麻豆文旦下週進入大採收期，因量減價揚，市價估約每台斤上漲10元，多數約落在60至120元間，麻豆區公所已定9月20日將在曾文市政願景園區舉辦麻豆文旦節行銷；台南市長黃偉哲強調，麻豆文旦以品質著稱，僅存的文旦更顯得彌足珍貴，呼籲業者、柚農必須堅持原產地，不能以外地文旦混充，以免影響消費者信任。

台南文旦在2019年首度外銷加拿大，今年也再與加拿大華人超市合作銷售，黃偉哲為台南文旦外銷加拿大封櫃啟運，他表示，今年因風災、雨災影響，麻豆文旦產量銳減，但在農民努力搶救下，仍能出口加拿大市場，未來也會加強拓展東南亞與日本等地外銷市長，建立良好口碑，藉由打開國際通路，帶動內銷更暢旺。

外銷加拿大由麻佳菓菜運銷合作社供果，合作社主席陳財富說，麻豆文旦產量大減，但合作社憑藉16年以上產地經驗，與社員齊心克服困難，嚴格把關品質，持續穩定供應精品文旦，堅守「產地直送」的承諾，合作社並透過物流專業配送，將柚農的心血完整送達消費者手中。

台南市農業局局長李芳林指出，台南市種植面積1060公頃，為全台最大產區，麻豆區就占了約815公頃，風災後，麻豆文旦每顆得來不易，歡迎民眾繼續支持心目中最好吃的台南文旦。

風災後，甜美的麻豆文旦每顆得來不易。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（右）體驗麻豆文旦套袋包裝。（記者楊金城攝）

台南外銷加拿大第一櫃18公噸的麻豆精品文旦今（29）日從麻豆啟運。（記者楊金城攝）

