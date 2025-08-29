為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台北音樂博覽會品牌展覽今開展 三大展區深度探索流行音樂

    台北流行音樂中心執行長由梁序倫（右一）導覽台北音樂博覽會，文化局長蔡詩萍（右二）、北流董事長黃韻玲（左一）聽導覽。（記者孫唯容攝）

    台北流行音樂中心執行長由梁序倫（右一）導覽台北音樂博覽會，文化局長蔡詩萍（右二）、北流董事長黃韻玲（左一）聽導覽。（記者孫唯容攝）

    2025/08/29 16:24

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市政府「潮臺北TRENDY TAIPEI」計畫，以打造台北城市品牌出發，由流行音樂產業為主軸，發展一系列演唱會、產業論壇等活動，台北流行音樂中心持續響應辦理台北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX），並以「Tune in to Taiwan. Sync with Asia.」為策展主題，透過品牌策展、媒合交流、跨國共演等多元形式，邀請近百位國際貴賓到訪，以及亞太十國的精彩演出，用音樂展現台北。

    「品牌展覽」作為TMEX年度亮點是全台最具規模的音樂品牌展會，在今（29）日至31日連續3天在北流文化館盛大登場，匯聚超過60個品牌橫跨音樂產業上、中、下游的重要品牌，更集結三大國際音樂節與兩大知名Live House首度來台展出，全面呈現產業鏈的多元風貌。展覽共分為三大主題展區，包含「特邀品牌」、「音樂產業夥伴」及「音樂節品牌」，內容多元豐富，帶領觀展民眾深度認識各品牌的經營理念與核心精神。

    本次「特邀品牌」區中特別規劃聯合展位「音流實驗所」，首度匯集文化部影視局、北市府文化局、文策院、高流及北流共同陳設，展現官方對於流行音樂產業的高度扶植，展位象徵音樂人的創作旅程，將音樂視為表達與探索的媒介，而人才培育、資金支持、產業升級與國際市場拓展，都是助力音樂人達到頂尖榮耀的重要資源。

    「特邀品牌」區更首度邀來海外知名演出場地與國際音樂節齊聚北流，包括日本 duo MUSIC EXCHANGE、Zepp New Taipei，以及韓國釜山國際搖滾音樂節、弘大音樂節與泰國大山音樂節，不僅展現TMEX強大的跨國交流能量與國際號召力，並為國內外業者創造更多合作機會與品牌曝光；「音樂產業夥伴」展區網羅滾石唱片、華研國際音樂、相信音樂等國內重量級唱片經紀公司，以及多家音樂創作、演唱會製作與音樂節策劃團隊參與設攤；「音樂節品牌」則有浪人祭、浮現祭、夕陽小鎮、春浪音樂節、秋out音樂節等深受樂迷喜愛的音樂節共襄盛舉。

    台北流行音樂中心表示，為期3天的TMEX品牌展覽，不僅是產業間交流合作的重要平台，也是台灣流行音樂向國際發聲的最佳舞台，而政府單位首次聯合進駐的「音流實驗所」，更象徵中央與地方跨域協力的決心與行動力，透過此次展出，國際貴賓與外媒也得以親眼見證台灣從公部門到民間，對流行音樂的全面支持。

    台北流行音樂中心執行長由梁序倫導覽台北音樂博覽會。（記者孫唯容攝）

    台北流行音樂中心執行長由梁序倫導覽台北音樂博覽會。（記者孫唯容攝）

    台北流行音樂中心執行長由梁序倫導覽台北音樂博覽會。（記者孫唯容攝）

    台北流行音樂中心執行長由梁序倫導覽台北音樂博覽會。（記者孫唯容攝）

    「品牌展覽」作為 TMEX 年度亮點是全台最具規模的音樂品牌展會，在今（29）日至31日連續3天在北流文化館盛大登場，匯聚超過60個品牌橫跨音樂產業上、中、下游的重要品牌，全面呈現產業鏈的多元風貌。（記者孫唯容攝）

    「品牌展覽」作為 TMEX 年度亮點是全台最具規模的音樂品牌展會，在今（29）日至31日連續3天在北流文化館盛大登場，匯聚超過60個品牌橫跨音樂產業上、中、下游的重要品牌，全面呈現產業鏈的多元風貌。（記者孫唯容攝）

    「音樂節品牌」則有浪人祭、浮現祭、夕陽小鎮、春浪音樂節、秋out音樂節等深受樂迷喜愛的音樂節共襄盛舉。 （記者孫唯容攝）

    「音樂節品牌」則有浪人祭、浮現祭、夕陽小鎮、春浪音樂節、秋out音樂節等深受樂迷喜愛的音樂節共襄盛舉。 （記者孫唯容攝）

    「品牌展覽」作為 TMEX 年度亮點是全台最具規模的音樂品牌展會，在今（29）日至31日連續3天在北流文化館盛大登場，匯聚超過60個品牌橫跨音樂產業上、中、下游的重要品牌，全面呈現產業鏈的多元風貌。（記者孫唯容攝）

    「品牌展覽」作為 TMEX 年度亮點是全台最具規模的音樂品牌展會，在今（29）日至31日連續3天在北流文化館盛大登場，匯聚超過60個品牌橫跨音樂產業上、中、下游的重要品牌，全面呈現產業鏈的多元風貌。（記者孫唯容攝）

