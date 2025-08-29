為15萬學童加鈣 高雄補助週週喝乳品

高雄市於114學年，加碼讓15萬名學童週週喝乳品。（高雄市教育局提供）

2025/08/29 16:17

〔記者許麗娟／高雄報導〕教育部國民及學前教育署於114學年推動學校午餐「提升學生鈣質攝取」，於菜單中增加高鈣食物，高雄市加碼補助5800萬元，讓公立國小、公立幼兒園每週午餐至少喝1次乳品，將有15萬名學童受惠。

高雄市教育局指出，高雄市國小午餐依據教育部學校午餐食物及營養基準設計菜單，並配合114年學年度「提升學生鈣質攝取」午餐目標，除了建議學校在菜單中多加採用乳製品、小魚乾、板豆腐、芥藍菜及莧菜等高鈣食物，以提高學童鈣質攝取。

今年9月起，教育局針對公立國小（含附設幼兒園）、公立幼兒園，將每週1次飲品調整為每週1次乳品供應為原則，由市府補助每生每週價差10元，乳品包括鮮乳、保久乳、優格、豆乳製品等不限。

市長陳其邁表示，國小午餐每週供應至少1次乳品，以結合午餐簡化配送流程和學校行政負擔，同時授權學校彈性決定飲用時間。針對乳糖不耐症者及乳品過敏者得以豆漿製品替換飲用，採用之乳製品皆應符合教育部「校園飲品及點心販售範圍」之規定。

教育局長吳立森說明，學校午餐依據營養基準調整每日食物供應量，並透過營養師的專業設計菜單，提供符合學童所需熱量與營養均衡的午餐，也會結合健康飲食教育及宣導活動，更讓學生「鈣」健康、家長「鈣」安心。

高雄市週週喝乳品補助政策，將有15萬名國小以下學童受惠。（高雄市教育局提供）

